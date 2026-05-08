Tri osobe povrijeđene nakon presretanja iranskih raketa i dronova iznad UAE-a Ministarstvo odbrane saopćilo je da je od 28. februara, početka rata između SAD-a i Irana, presretnuto 551 balističkih raketa, 29 krstarećih raketa i 2.263 drona

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) saopćili su u petak da su sistemi protivzračne odbrane zemlje presreli dvije balističke rakete i tri drona lansirana iz Irana, a upadi su rezultirali s tri povrijeđene osobe, javlja Anadolu.

Ministarstvo odbrane je navelo da su presretanja izvršena usred onoga što je opisalo kao "očigledne iranske napade na Ujedinjene Arapske Emirate".

Ministarstvo je saopćilo da je protivzračna odbrana UAE-a presrela 551 balističku raketu, 29 krstarećih raketa i 2.263 drona od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara.

Prema saopćenju, ukupan broj povrijeđenih dostigao je 230, uključujući državljane više država.