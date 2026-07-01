Lokalna radio stanica prvobitno javila da su žrtve iz ustanove u kojoj žive odrasle osobe s mentalnim i višestrukim invaliditetom

Tri osobe poginule u požaru u stambenoj zgradi u Njemačkoj Lokalna radio stanica prvobitno javila da su žrtve iz ustanove u kojoj žive odrasle osobe s mentalnim i višestrukim invaliditetom

Tri osobe su poginule u požaru u stambenoj zgradi u gradu Monschau na zapadu Njemačke, prenijeli su mediji u srijedu, prenosi Anadolu.

Požar se proširio i na objekat katoličke humanitarne grupe Caritas, u kojem žive odrasle osobe s mentalnim i višestrukim invaliditetom.

Prema navodima policije, još uvijek je nejasno iz koje su zgrade žrtve. Zgrade se nalaze blizu jedna druge, izjavila je portparolka za dnevni list Bild.

Privatna radio stanica Antenne AC prvobitno je javila da su žrtve iz Caritasove ustanove.

Nekoliko drugih osoba je povrijeđeno i trenutno su na ljekarskim pregledima. Oni su se nagutali dima, saopštila je policija. Tačan broj povrijeđenih još uvijek nije utvrđen.