Incident se dogodio u srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu, a jedan od dvojice osumnjičenih je u pritvoru

Tri osobe poginule, nekoliko ranjeno u pucnjavi u školi na Filipinima Incident se dogodio u srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu, a jedan od dvojice osumnjičenih je u pritvoru

Najmanje tri osobe su poginule, a pet je ranjeno u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u školi na Filipinima.

Incident se dogodio u Nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu, a jedan od dvojice osumnjičenih je sada u policijskom pritvoru, javlja list "Inquirer".

Policija je saopćila da je jedan od osumnjičenih, dijete u sukobu sa zakonom i stanovnik San Josea, uhapšen ubrzo nakon incidenta, dok je drugi osumnjičeni još uvijek u bijegu.

Vlasti još nisu objavile identitete žrtava jer istražitelji i dalje utvrđuju okolnosti pucnjave, uključujući motiv napada.

Također još nije utvrđen odnos između žrtava i osumnjičenih.

Policija je pokrenula potragu kako bi locirala i uhapsila drugog osumnjičenog.