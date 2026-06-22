Tri osobe poginule, nekoliko ranjeno u pucnjavi u školi na Filipinima

Amir Latif Arain
22. juni 2026.•Ažuriranje: 22. juni 2026.
Najmanje tri osobe su poginule, a pet je ranjeno u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u školi na Filipinima.
Incident se dogodio u Nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu, a jedan od dvojice osumnjičenih je sada u policijskom pritvoru, javlja list "Inquirer".
Policija je saopćila da je jedan od osumnjičenih, dijete u sukobu sa zakonom i stanovnik San Josea, uhapšen ubrzo nakon incidenta, dok je drugi osumnjičeni još uvijek u bijegu.
Vlasti još nisu objavile identitete žrtava jer istražitelji i dalje utvrđuju okolnosti pucnjave, uključujući motiv napada.
Također još nije utvrđen odnos između žrtava i osumnjičenih.
Policija je pokrenula potragu kako bi locirala i uhapsila drugog osumnjičenog.