Zvaničnici navode da od početka izlaganja lavova 1964. godine u ovom zoološkom vrtu nije zabilježen nijedan slučaj uginuća povezan s vrućinom

Tri lava uginula u zoološkom vrtu u Tokiju tokom ekstremnog toplotnog vala Zvaničnici navode da od početka izlaganja lavova 1964. godine u ovom zoološkom vrtu nije zabilježen nijedan slučaj uginuća povezan s vrućinom

Tri ženke lava uginule su od posljedica za koje se sumnja da ih je izazvao toplotni udar u zoološkom vrtu u Tokiju, nakon što su dugotrajne ekstremne temperature dovele do toga da je još nekoliko životinja moralo biti podvrgnuto veterinarskom liječenju, objavio je u ponedjeljak list "The Japan News".

Lavice, stare između tri i 15 godina, uginule su između utorka i nedjelje u Zoološkom vrtu Tama u gradu Hinu, u Tokiju.

Obdukcija je pokazala da su sve tri životinje patile od dehidracije i otkazivanja više organa, a nadležni vjeruju da je uzrok uginuća bio toplotni udar.

Zoološki vrt je u julu imao 16 lavova, uključujući pet mužjaka i 11 ženki starosti od jedne do 20 godina.

Kod deset lavova pojavili su se simptomi poput gubitka apetita i smanjene aktivnosti nakon dugotrajnog perioda ekstremnih vrućina koje su počele sredinom jula, zbog čega im je bilo potrebno veterinarsko liječenje.

Zoološki vrt je 23. jula obustavio javno izlaganje lavova nakon pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja.

Jedna ženka i dva mužjaka i dalje su u teškom stanju i primaju terapiju, navodi se u izvještaju.

Zoološki vrt Tama uzgaja i izlaže lavove od 1964. godine, ali zvaničnici navode da do sada nisu zabilježili nijedan slučaj uginuća lava izazvanog vrućinom u toj ustanovi.

"Do sada nije zabilježen nijedan slučaj da su lavovi u Zoološkom vrtu Tama uginuli zbog vrućine", rekao je zvaničnik gradske uprave Tokija.