Tri člana iste porodice poginula, dvoje djece povrijeđeno u američkom napadu na jug Irana

Rania R.a. Abushamala
30. juli 2026.•Ažuriranje: 30. juli 2026.
Tri člana iste porodice poginula su, a dvoje djece je povrijeđeno u američkom zračnom napadu na stambenu zgradu na ostrvu Kešm na jugu Irana, u ranim jutarnjim satima u četvrtak, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.
Pozivajući se na zamjenika guvernera pokrajine Hormozgan Ahmada Nafisija, IRNA navodi da su završene akcije potrage i uklanjanja ruševina na kući u naselju Čah Tangu.
Prema njegovim riječima, u napadu su poginuli otac, majka i jedno od njihove djece, dok je preostalo dvoje djece prevezeno u zdravstvenu ustanovu radi liječenja.
Ranije je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila da su američke snage izvele snažan val zračnih udara na ciljeve u Iranu kao odgovor na, kako je navedeno, pokušaje raketnih napada usmjerenih protiv američkih snaga na Bliskom istoku.