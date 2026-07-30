Iranska novinska agencija IRNA javlja da je pogođena stambena zgrada na ostrvu Kešm, a američka vojska saopćava da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaje raketnih napada na američke snage na Bliskom istoku

Tri člana iste porodice poginula, dvoje djece povrijeđeno u američkom napadu na jug Irana Iranska novinska agencija IRNA javlja da je pogođena stambena zgrada na ostrvu Kešm, a američka vojska saopćava da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaje raketnih napada na američke snage na Bliskom istoku

Tri člana iste porodice poginula su, a dvoje djece je povrijeđeno u američkom zračnom napadu na stambenu zgradu na ostrvu Kešm na jugu Irana, u ranim jutarnjim satima u četvrtak, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Pozivajući se na zamjenika guvernera pokrajine Hormozgan Ahmada Nafisija, IRNA navodi da su završene akcije potrage i uklanjanja ruševina na kući u naselju Čah Tangu.

Prema njegovim riječima, u napadu su poginuli otac, majka i jedno od njihove djece, dok je preostalo dvoje djece prevezeno u zdravstvenu ustanovu radi liječenja.

Ranije je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila da su američke snage izvele snažan val zračnih udara na ciljeve u Iranu kao odgovor na, kako je navedeno, pokušaje raketnih napada usmjerenih protiv američkih snaga na Bliskom istoku.