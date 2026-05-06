Treća runda pregovora između Libana i Izraela naredne sedmice u Washingtonu

Treća runda pregovora između Libana i Izraela zakazana je za narednu sedmicu, izjavio je u srijedu libanski zvanični izvor.

Izvor je za Anadolu rekao da će se nova runda razgovora održati u sjedištu State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu.

Tačan datum još uvijek nije konačno utvrđen i ostaje nejasno da li će obje strane i dalje biti predstavljene na ambasadorskom nivou ili će se pregovorima pridružiti dodatni zvaničnici, dodao je izvor.