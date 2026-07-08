Transparenti površine po 220 kvadratnih metara postavljeni su na mostovima Fatih Sultan Mehmet i Yavuz Sultan Selim na Bosforu

Transparenti s porukom „nikad više“ postavljeni na mostovima u Istanbulu povodom godišnjice genocida u Srebrenici Transparenti površine po 220 kvadratnih metara postavljeni su na mostovima Fatih Sultan Mehmet i Yavuz Sultan Selim na Bosforu

Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, na mostovima preko Bosfora u Istanbulu istaknuti su veliki transparenti s porukom „#nikadvise“, saopćilo je Udruženje Bosna Sandžak u Turskoj.

U saopćenju se navodi da je događaj organizovan s ciljem očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici i njegovog prenošenja budućim generacijama.

Uz učešće članova upravnog odbora i omladinskog ogranka udruženja, transparenti površine po 220 kvadratnih metara postavljeni su na mostovima Fatih Sultan Mehmet i Yavuz Sultan Selim, koji povezuju evropski i azijski dio Istanbula.

Transparenti su postavljeni uz nadzor nadležnih službi, a na njima je istaknuta poruka „#nikadvise“.

Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.

Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.