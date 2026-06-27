Tramp je predstavio novi pasoš sa njegovom fotografijom

Berk Kutay Gökmen
27. juni 2026.•Ažuriranje: 27. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump u petak je otkrio primjerak specijalnog ograničenog izdanja američkog pasoša koji obilježava 250. godišnjicu nezavisnosti nacije, na kojem se nalazi njegov portret.
"Novi pasoš SAD-a, koji kaže: 'Dobro došli, ali budite dobri!'", napisao je Trump u postu na svojoj platformi Truth Social, uz dizajn pasoša.
Predloženi pasoš uključuje sliku Trumpa strogog izgleda naslonjenog na stol, uz njegov potpis, dok se u pozadini pojavljuje tekst Deklaracije o nezavisnosti.
Na poleđini je prikazana ilustracija potpisivanja Deklaracije nezavisnosti 1776. godine, zajedno sa napisom "Sjedinjene Američke Države 250".
Bijela kuća je također dijelila isti izgled pasoša, označavajući ga "PATRIOTSKI PASOŠ".