Tramp je predstavio novi pasoš sa njegovom fotografijom Bijela kuća također dijeli pasoš istog izgleda, označavajući ga "PATRIOTSKI PASOŠ"

Američki predsjednik Donald Trump u petak je otkrio primjerak specijalnog ograničenog izdanja američkog pasoša koji obilježava 250. godišnjicu nezavisnosti nacije, na kojem se nalazi njegov portret.

"Novi pasoš SAD-a, koji kaže: 'Dobro došli, ali budite dobri!'", napisao je Trump u postu na svojoj platformi Truth Social, uz dizajn pasoša.

Predloženi pasoš uključuje sliku Trumpa strogog izgleda naslonjenog na stol, uz njegov potpis, dok se u pozadini pojavljuje tekst Deklaracije o nezavisnosti.

Na poleđini je prikazana ilustracija potpisivanja Deklaracije nezavisnosti 1776. godine, zajedno sa napisom "Sjedinjene Američke Države 250".

Bijela kuća je također dijelila isti izgled pasoša, označavajući ga "PATRIOTSKI PASOŠ".