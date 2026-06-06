Dvoje preživjelih pješačilo je više od 50 kilometara kroz pustinju kako bi obavijestili vlasti

Tragedija u Sahari: Gotovo 50 Nigerijaca umrlo od žeđi nakon kvara kamiona u pustinji Dvoje preživjelih pješačilo je više od 50 kilometara kroz pustinju kako bi obavijestili vlasti

Najmanje 49 ljudi je poginulo nakon što im se kamion pokvario i ostavio ih nasukane u udaljenom dijelu Sahare, otprilike 80 kilometara zapadno od Assamake u graničnom trokutu Niger-Mali-Alžir, prema vlastima, javlja Anadolu.

Vozilo je krenulo iz malijskog grada Telhandeka prevozeći 100 nigerijskih putnika koji su se vraćali kući kako bi proslavili Kurban-bajram sa svojim porodicama.

Kamion se nakon nekoliko dana vožnje pokvario usred Sahare, ostavljajući putnike bez vode u području gdje su ekstremne vrućine smrtonosne.

Dvojica muškaraca su preživjela pješačeći više od 50 kilometara prije nego što su pronašli izvor vode i konačno stigli do Assamake, gdje su obavijestili vlasti, prema agenciji.

Prefekt Arlita, potpukovnik Almoustapha Ousmane, predvodio je delegaciju zvaničnika odbrane i sigurnosti na lokaciju, gdje su timovi sahranili žrtve u masovnim grobnicama pod teškim uslovima.