Tragedija u Sahari: Gotovo 50 Nigerijaca umrlo od žeđi nakon kvara kamiona u pustinji

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
06. juni 2026.•Ažuriranje: 06. juni 2026.
Najmanje 49 ljudi je poginulo nakon što im se kamion pokvario i ostavio ih nasukane u udaljenom dijelu Sahare, otprilike 80 kilometara zapadno od Assamake u graničnom trokutu Niger-Mali-Alžir, prema vlastima, javlja Anadolu.
Vozilo je krenulo iz malijskog grada Telhandeka prevozeći 100 nigerijskih putnika koji su se vraćali kući kako bi proslavili Kurban-bajram sa svojim porodicama.
Kamion se nakon nekoliko dana vožnje pokvario usred Sahare, ostavljajući putnike bez vode u području gdje su ekstremne vrućine smrtonosne.
Dvojica muškaraca su preživjela pješačeći više od 50 kilometara prije nego što su pronašli izvor vode i konačno stigli do Assamake, gdje su obavijestili vlasti, prema agenciji.
Prefekt Arlita, potpukovnik Almoustapha Ousmane, predvodio je delegaciju zvaničnika odbrane i sigurnosti na lokaciju, gdje su timovi sahranili žrtve u masovnim grobnicama pod teškim uslovima.