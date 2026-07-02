Tragedija u Meksiku: Četiri osobe izgubile život tokom proslave pobjede na Svjetskom prvenstvu Tri osobe preminule od gušenja, jedna od kardiorespiratornog aresta, navode zvaničnici

Sekretarijat za javno zdravstvo Mexico Cityja izvijestio je u srijedu da su četiri osobe poginule tokom proslava nakon pobjede meksičke reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, prenosi Anadolu.

Zdravstvene vlasti su saopštile da su od navedenih žrtava tri preminule od gušenja: dvije žene, starosti 19 i 48 godina, te 44-godišnji muškarac. Vlasti su u srijedu izvijestile i o smrti 30-godišnjeg muškarca koji je ranije tog dana prebačen u bolnicu nakon što je doživio epileptični napad i gastrointestinalno krvarenje. On je preminuo od kardiorespiratornog aresta.

Gradonačelnica Mexico Cityja Clara Brugada izrazila je saučešće porodicama žrtava i obećala punu podršku svoje administracije u istrazi.

„U ime vlade Mexico Cityja i u svoje lično ime, izražavamo najdublju tugu zbog smrti ljudi koji su jučer izgubili živote tokom proslava kod Anđela nezavisnosti“, rekla je Brugada na konferenciji za novinare. „Njihovim porodicama i voljenima upućujemo najiskrenije saučešće, našu solidarnost i našu posvećenost da ih pratimo tokom ovih teških trenutaka. Oni nisu sami; grad će stajati uz njih i pružiti svu ljudsku i institucionalnu podršku koja im može biti potrebna.“

Vlada je izvijestila da je do 1,4 miliona ljudi izašlo na ulice u utorak kasno navečer nakon utakmice u kojoj je Meksiko savladao Ekvador rezultatom 2:0 bez primljenog gola, pri čemu se velika većina navijača okupila oko Anđela nezavisnosti — historijske znamenitosti na jednoj od glavnih gradskih avenija koja je povezuje s historijskim centrom.

Vlasti su također izvijestile da je 1.615 osoba primilo medicinsku pomoć, pored desetina onih koji su hospitalizovani.

U utorak je prijavljena i smrt 44-godišnjeg muškarca u sjeverozapadnoj državi Baja California. Njega su navodno ubili navijači nakon što je njegovo vozilo udarilo jednog od pristalica dok je grupa navijača tresla njegov kamion.