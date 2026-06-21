Incident se dogodio kao rezultat curenja plina amonijaka u fabrici morskih plodova u okrugu Tiruvallur, izjavio je glavni ministar države Tamil Nadu

Tragedija u Indiji: Sedam mrtvih i desetine u bolnici nakon curenja amonijaka u fabrici Incident se dogodio kao rezultat curenja plina amonijaka u fabrici morskih plodova u okrugu Tiruvallur, izjavio je glavni ministar države Tamil Nadu

Curenje plina amonijaka u privatnom pogonu za preradu morskih plodova u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu u nedjelju je usmrtilo sedam radnika, dok je više od 70 drugih hospitalizovano, saopštili su zvaničnici, prenosi Anadolu.

Incident se dogodio kao rezultat curenja plina amonijaka u fabrici morskih plodova u okrugu Tiruvallur, navodi se u saopštenju koje je na američkoj društvenoj platformi X objavio glavni ministar ove savezne države C. Joseph Vijay.

Sedam fabričkih radnika poginulo je u ovom incidentu, dok je više od 70 drugih primljeno u bolnicu, javio je javni emiter All India Radio.

Državne Nacionalne snage za odgovor na katastrofe, zajedno sa specijalizovanim timovima za hemijski, biološki i nuklearni odgovor, pokrenule su „hitnu operaciju spašavanja i radile na obuzdavanju curenja pod strogim sigurnosnim protokolima“, navedeno je.

Premijer Narendra Modi izjavio je da je „duboko ožalošćen“ saznanjem o ovoj nesreći.

„Izražavam svoje najdublje saučešće onima koji su izgubili svoje najmilije u ovom incidentu“, napisao je Modijev kabinet na platformi X, sa sjedištem u SAD-u.