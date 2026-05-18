Tragedija na Maldivima: Pronađena tijela četvorice nestalih italijanskih ronilaca Daljnja ronjenja bit će obavljena u narednim danima radi izvlačenja tijela, saopštile su odbrambene snage Maldiva

Tijela četvorice italijanskih državljana koji su nestali tokom ronilačke ekspedicije na Maldivima prošle sedmice su locirana, saopštile su u ponedjeljak Nacionalne odbrambene snage Maldiva (MNDF), prenosi Anadolu.

"Tijela četvorice nestalih ronioca locirana su unutar pećine na atolu Vaavu tokom zajedničke potrage", objavio je MNDF na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Ove snage su navele da će u narednim danima biti izvedena daljnja ronjenja kako bi se izvukla tijela.

Ministarstvo vanjskih poslova Italije također je potvrdilo ovaj razvoj događaja, prenosi novinska agencija ANSA.

Pet italijanskih državljana, uključujući jednog univerzitetskog profesora i istraživače mora, poginulo je tokom ronilačke ekspedicije na Maldivima, izvijestili su u petak italijanski mediji i lokalne vlasti.

Grupa je nestala tokom ronjenja u blizini Alimathe na atolu Vaavu dok su istraživali podvodne pećine na dubinama od oko 60 metara (197 stopa).

Jedno tijelo je navodno izvučeno do petka ujutro, dok su operacije izvlačenja bile ometane lošim vremenskim uslovima i složenošću pećinskog sistema.