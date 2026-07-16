Prerađivačka industrija suočava se s najvećim ekonomskim gubicima jer ekstremne vrućine sve više pogađaju Njemačku, navodi se u studiji

Toplotni valovi mogli bi Njemačku koštati više od 20 milijardi eura godišnje Prerađivačka industrija suočava se s najvećim ekonomskim gubicima jer ekstremne vrućine sve više pogađaju Njemačku, navodi se u studiji

Njemačka bi mogla gubiti više od 20 milijardi eura (23 milijarde dolara) godišnje ukoliko se bude redovno suočavala s ozbiljnim toplotnim valovima, pokazuje nova studija objavljena u četvrtak.

Kompanija za ekonomska istraživanja Prognos izračunala je da bi svaki dan s temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa mogao najveću ekonomiju Evropske unije koštati gotovo milijardu eura (1,15 milijardi dolara).

Analiza, pripremljena za njemački poslovni dnevni list “Handelsblatt“, procjenjuje da je samo toplotni val tokom posljednje dvije sedmice juna njemačku ekonomiju koštao oko 6,32 milijarde eura (7,25 milijardi dolara).

Prognos navodi da bi se Njemačka u budućnosti mogla suočavati s tri ili četiri toplotna vala sličnog intenziteta svake godine, čime bi godišnji ekonomski gubici premašili 20 milijardi eura.

Prema studiji, prerađivačka industrija je sektor koji je najviše pogođen ekstremnim vrućinama, a slijede zdravstvo i socijalne usluge, trgovina na malo, građevinarstvo i prehrambena industrija.

Istraživači su naveli da njihove procjene ne uključuju nekoliko mogućih troškova, među kojima su više cijene energije, kvarovi na mašinama, poremećaji u lancima snabdijevanja i dugoročna oštećenja infrastrukture.

Dodali su da bi ukupni ekonomski gubici mogli biti i znatno veći kada se u obzir uzmu svi navedeni faktori.