Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje premašiti 40 stepeni Celzijusa, a vlasti upozoravaju i na povećan rizik od suše i šumskih požara

Toplotni val u Italiji: Najviši stepen upozorenja proglašen u 27 gradova, sumnja se da su tri osobe preminule Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje premašiti 40 stepeni Celzijusa, a vlasti upozoravaju i na povećan rizik od suše i šumskih požara

Italija je u srijedu proglasila najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina u 27 gradova, dok se sumnja da su još tri smrtna slučaja povezana s aktuelnim toplotnim valom, javlja italijanska novinska agencija ANSA.

Crveno upozorenje, koje označava najveći rizik po zdravlje stanovništva, danas je na snazi u 25 gradova, a u četvrtak će biti prošireno na 27 gradova zbog prognoziranih rekordno visokih temperatura.

Prema navodima ANSA-e, zabilježena su najmanje tri nova smrtna slučaja za koja se sumnja da su povezana s ekstremnim vrućinama.

Među preminulima su 40-godišnji građevinski radnik koji je radio na krovu i kojem je pozlilo, 55-godišnji zaštitar koji je preminuo nakon zdravstvenih komplikacija dok je sjedio u automobilu te 90-godišnja žena koja je preminula u vrtu.

Meteorolozi prognoziraju da će temperature u pojedinim dijelovima Italije premašiti 40 stepeni Celzijusa, dok se za vikend očekuje tek blago osvježenje, s temperaturama između 36 i 39 stepeni.

Istovremeno rastu zabrinutosti zbog suše i šumskih požara. Novi požari izbili su u području Marsica u regiji Abruzzo, dok vatrogasci i dalje pokušavaju staviti pod kontrolu veliki požar na području Krasa u blizini Trsta, koji gori od subote poslijepodne.