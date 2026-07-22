Toplotni val u Grčkoj: Ograničen rad na otvorenom zbog, temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa

Elvır Hodzıc
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Grčka je u srijedu uvela ograničenja za rad na otvorenom nakon što je dugotrajni toplotni val doveo do temperatura viših od 40 stepeni Celzijusa u pojedinim dijelovima zemlje.
Ministarstvo rada i socijalne sigurnosti saopćilo je da će aktivnosti na otvorenom, uključujući građevinske radove, radove u brodogradilištima i kurirske usluge, biti obustavljene od 13 do 17 sati u regijama Atika, Središnja Grčka, Tesalija i Peloponez, kako bi se radnici zaštitili od ekstremnih vrućina.
Prema podacima Helenske nacionalne meteorološke službe, očekuje se da će temperature u nekoliko regija premašiti 40 stepeni Celzijusa, dok bi u Tesaliji najviše dnevne temperature mogle doseći 43 stepena Celzijusa.
Vlasti su također upozorile da će pustinjska prašina zahvatiti dijelove Krita, Peloponeza i južnih egejskih otoka.