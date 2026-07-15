Nivo vodostaja u slivu rijeke Po naglo opao, dok nestašice ugrožavaju poljoprivredu i vodosnabdijevanje

Toplotni val produbljuje sušu širom sjeverne i centralne Italije Nivo vodostaja u slivu rijeke Po naglo opao, dok nestašice ugrožavaju poljoprivredu i vodosnabdijevanje

Novi toplotni val pogoršava stanje suše širom sjeverne i centralne Italije, a među najteže pogođenim područjima nalazi se sjeverozapadna regija Pijemont, javio je u srijedu emiter Sky TG24.

Kriza je najizraženija u slivu rijeke Po, gdje je protok vode u prosjeku opao za 65 posto, dok su u pojedinim područjima zabilježena smanjenja i do 80 posto, prema podacima ekoloških vlasti.

U mjestu Isola Sant'Antonio u provinciji Alessandria protok rijeke Po smanjen je za oko 75 posto.

Regionalna radna grupa za vodnu krizu saopćila je da je količina padavina širom sliva rijeke Po u junu bila 36 posto ispod prosjeka za period 1991–2020. godine, dok su temperature bile 3,5 stepeni Celzijusa iznad uobičajenih vrijednosti.

Kombinacija manjka padavina i ekstremnih vrućina smanjila je površinske vodne resurse za čak 37 posto, dok se stanje dodatno pogoršalo u julu, kada je u nekoliko praćenih područja zabilježen pad dostupnosti vode od oko 40 posto.

Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje (ISPRA) upozorio je da ljeto 2026. godine pokazuje neuobičajen obrazac, s rizicima od suše koji su uglavnom koncentrirani u sjevernoj i centralnoj Italiji, posebno u slivu rijeke Po.

Suša također ugrožava poljoprivrednu proizvodnju, naročito u regiji Veneto, gdje su nadležni za upravljanje vodama uveli vanredne rasporede navodnjavanja.

U delti rijeke Po opadanje nivoa vode povećalo je rizik od prodora morske vode, što ugrožava poljoprivredno zemljište i usjeve.

Kriza se proširila i na dijelove Emilije-Romanje i doline rijeke Po, gdje su pritoke koje napajaju najdužu italijansku rijeku pale na kritično nizak nivo.

Udruženje poljoprivrednika Coldiretti upozorilo je da bi nestašica vode mogla smanjiti količine stočne hrane i dovesti do značajnih gubitaka u proizvodnji kukuruza i žitarica.

Stanje se pogoršava i u Lombardiji, gdje su raspoloživi vodni resursi smanjeni za više od trećine.