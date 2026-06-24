Toplotni val okovao Evropu: WHO traži hitna ulaganja u otporne zdravstvene sisteme

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Ghebreyesus u srijedu je pozvao lidere da bez odlaganja investiraju u zdravstvene sisteme otporne na klimatske promjene, dok se Evropa bori sa sve snažnijim toplotnim valom, prenosi Anadolu.

"Ne možemo priuštiti dalja odlaganja. Lideri moraju dati prioritet ulaganjima u zdravstvene sisteme otporne na klimatske promjene, istovremeno ubrzavajući klimatske akcije (#ClimateAction) i ublažavajući uzroke klimatske krize", napisao je Ghebreyesus na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Kazao je da visoke temperature širom regije primoravaju na zatvaranje škola i predstavljaju rizik po javno zdravlje.

"Podaci su jasni: temperature širom Evrope rastu otprilike dvostruko brže od globalnog prosjeka, povećavajući vjerovatnoću i ozbiljnost ekstremnih vrućina u budućnosti", dodao je.

Nekoliko evropskih zemalja, uključujući Francusku, Španiju, Italiju i Veliku Britaniju, iskusilo je ove sedmice toplotni val, s temperaturama koje su u pojedinim područjima dostizale 40 stepeni Celzijusa, uzrokujući poremećaje u svakodnevnom životu, uključujući zatvaranje škola i kašnjenja u saobraćaju, posebno na željezničkim mrežama.

Visoke temperature su također izazvale nestanke struje u nekim područjima, posebno u zapadnoj Francuskoj, gdje je 68.000 domaćinstava ostalo bez električne energije u utorak navečer.