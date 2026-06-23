Izdato je crveno upozorenje, jer bi 17 gradova u utorak moglo imati temperature iznad 40 stepeni

Toplotni talas obara rekorde: Španija pred najtoplijim junskim danom u historiji Izdato je crveno upozorenje, jer bi 17 gradova u utorak moglo imati temperature iznad 40 stepeni

Španski meteorolozi upozorili su da bi utorak mogao biti najtopliji junski dan u historiji s iznad 40 stepeni Celzijusa u većem dijelu zemlje, javlja Anadolu.

Španska meteorološka agencija AEMET stavila je gotovo cijelu zemlju pod upozorenja na vrućinu, s najvišim upozorenjima u dijelovima Andaluzije, Baskije i Kantabrije, gdje bi temperature mogle porasti na 44 stepena.

Očekuje se da će oko 17 od 50 glavnih gradova španskih provincija imati temperature preko 40 stepeni.

Očekuje se i veliki broj tropskih noći, kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni, što će dodatno otežati hlađenje stanova i zgrada.

"Utorak bi mogao biti najtopliji dan ikada zabilježen u junu i približiti se tome da postane najtopliji dan ikada zabilježen", rekao je meteorolog RTVE-a Marc Santandreu.

Toplotni talas je počeo u nedjelju i već je oborio rekorde.

AEMET je objavio da su temperature ostale iznad 30 stepeni tokom noći u dijelovima jugoistočne Španije tri dana zaredom, što je neviđen događaj za juni na Pirinejskom poluostrvu.

Palma de Mallorca je također zabilježila najtopliju junsku noć od kada postoje mjerenja.

Izvanredni toplotni talas uzrokovan je toplotnom kupolom koja se nalazi iznad većeg dijela zapadne Evrope, u kombinaciji s veoma vrućim i suhim zrakom koji dolazi sa sjevera Afrike, iz Sahare.

Prema AEMET-u, sistem visokog pritiska iznad kontinentalne Evrope i sistem niskog pritiska zapadno od Pirinejskog poluostrva guraju saharsku vazdušnu masu prema sjeveru.

Klimatske promjene su učinile ekstremnu vrućinu najmanje pet puta vjerovatnijom, prema Indeksu klimatske promjene.

U kombinaciji s intenzivnim ljetnim suncem, očekuje se da će ovaj obrazac proizvesti izuzetno visoke i dugotrajne temperature barem do sredine sedmice.

Nekoliko drugih evropskih zemalja, uključujući Francusku, Italiju, Švicarsku, Luksemburg, Holandiju i Veliku Britaniju, također su izdale upozorenja na vrućinu najvišeg nivoa.