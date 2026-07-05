Stanovništvu preporučeno da ostane u zatvorenom prostoru i drži prozore zatvorenim zbog požara koji gori u fabrici za preradu ulja i postrojenju za reciklažu

Toksični dim prekrio veliko područje na sjeveru Grčke dok se šumski požar širi Stanovništvu preporučeno da ostane u zatvorenom prostoru i drži prozore zatvorenim zbog požara koji gori u fabrici za preradu ulja i postrojenju za reciklažu

Šumski požar, koji se proširio sa šumskog područja na industrijsku zonu u općini Oraiokastro, u blizini sjevernog grčkog lučkog grada Soluna, prekrio je veliko područje toksičnim dimom, javili su u nedjelju lokalni mediji.

Požar, koji je izbio u subotu poslijepodne, proširio se na industrijsku zonu te oštetio više preduzeća i kuća, javio je javni servis ERT.

Fabrika za preradu ulja i postrojenje za reciklažu i dalje su bili zahvaćeni požarom uprkos naporima vatrogasnih ekipa.

Vlasti su pozvale stanovnike da drže prozore zatvorenim i da što je moguće više ostanu u zatvorenom prostoru kako bi izbjegli izlaganje toksičnom dimu.

U povezanom razvoju događaja, pet vatrogasaca hospitalizirano je, od kojih trojica zbog respiratornih problema, jedan zbog povrede šake, a jedan zbog iscrpljenosti.