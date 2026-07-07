Izložbe kroz sveobuhvatan sadržaj promovišu se kulturna baština Turske, njeni međunarodni uspjesi, ekonomski i tehnološki razvoj, te diplomatske i humanitarne aktivnosti koje provodi na globalnom nivou

Tokom Samita NATO-a u Ankari otvorene izložbe o potencijalima Turske Izložbe kroz sveobuhvatan sadržaj promovišu se kulturna baština Turske, njeni međunarodni uspjesi, ekonomski i tehnološki razvoj, te diplomatske i humanitarne aktivnosti koje provodi na globalnom nivou

Izložbe koje je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Republike Turske pripremila u okviru Samita NATO-a u Ankari, predstavljene su posjetiocima na različitim lokacijama u glavnom gradu, javlja Anadolu.

Prema saopštenju Direkcije za komunikacije, putem izložbi otvorenih na prostorima gdje su intenzivno prisutni domaći i strani državni predstavnici, diplomatske misije, predstavnici međunarodnih organizacija i članovi medija, kroz sveobuhvatan sadržaj promovišu se kulturna baština Turske, njeni međunarodni uspjesi, ekonomski i tehnološki razvoj, te diplomatske i humanitarne aktivnosti koje provodi na globalnom nivou.

Izložbe, koje će tokom Samita NATO-a u Ankari biti otvorene za posjetioce u Izložbenom salonu Direkcije za komunikacije Predsjedništva, na Terminalu za međunarodne letove Aerodroma Esenboga i u Tržnom i poslovnom centru Armada, imaju za cilj dati doprinos kulturnoj diplomatiji koja ističe elemente meke moći Turske, te međunarodnim posjetiocima predstaviti Tursku iz jedne holističke perspektive.

Kroz izložbe „Vrijednosti Turske“ i „Portret brenda Turske u brojkama“, pripremljene u sklopu Samita NATO-a, nastoji se prenijeti kulturno bogatstvo, međunarodni uspjesi i strateška vizija Turske različitim ciljnim grupama, ojačati brendirana vrijednost zemlje, učvrstiti pozitivna percepcija o državi i doprinijeti aktivnostima javne diplomatije.