Tokom Modijeve posjete: Italijanski predsjednik pozvao na jače veze s Indijom

Italijanski predsjednik Sergio Mattarella pozvao je u srijedu na jaču saradnju između Italije i Indije, dok je u Rimu ugostio indijskog premijera Narendru Modija, javlja Anadolu.

"Vaše prisustvo u Italiji je čast za Italiju i pokazuje našu zajedničku želju da široko i u potpunosti intenziviramo našu saradnju", rekao je Mattarella Modiju tokom razgovora u palati Quirinale, prema italijanskoj novinskoj agenciji ANSA.

Sastanku je prisustvovao i italijanski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

Mattarella je pohvalio indijsku zajednicu u Italiji, opisujući je kao "veoma cijenjenu" i rekavši da dinamično, aktivno i marljivo doprinosi zemlji.

Modi se sastao i s italijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u Villi Doria Pamphili.

Kao dio posjete, Modi je italijanskoj vladi donirao stablo crnog duda. Meloni i Modi trebali bi učestvovati u simboličnoj ceremoniji sadnje drveta u Villi Doria Pamphili kako bi obilježili veze između dvije zemlje.

Modi i Meloni su se sastali i u utorak navečer nakon što je indijski premijer stigao u Rim, gdje su imali večeru, a zatim i posjetu Koloseumu.

"Dobrodošao u Rim, prijatelju", napisala je Meloni na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, uz fotografiju s Modijem.

Modi je kasnije rekao da su tokom sastanka razmijenili mišljenja o širokom spektru tema.