Tokom Modijeve posjete: Italijanski predsjednik pozvao na jače veze s Indijom

Necva Taştan Sevinç
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella pozvao je u srijedu na jaču saradnju između Italije i Indije, dok je u Rimu ugostio indijskog premijera Narendru Modija, javlja Anadolu.
"Vaše prisustvo u Italiji je čast za Italiju i pokazuje našu zajedničku želju da široko i u potpunosti intenziviramo našu saradnju", rekao je Mattarella Modiju tokom razgovora u palati Quirinale, prema italijanskoj novinskoj agenciji ANSA.
Sastanku je prisustvovao i italijanski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.
Mattarella je pohvalio indijsku zajednicu u Italiji, opisujući je kao "veoma cijenjenu" i rekavši da dinamično, aktivno i marljivo doprinosi zemlji.
Modi se sastao i s italijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u Villi Doria Pamphili.
Kao dio posjete, Modi je italijanskoj vladi donirao stablo crnog duda. Meloni i Modi trebali bi učestvovati u simboličnoj ceremoniji sadnje drveta u Villi Doria Pamphili kako bi obilježili veze između dvije zemlje.
Modi i Meloni su se sastali i u utorak navečer nakon što je indijski premijer stigao u Rim, gdje su imali večeru, a zatim i posjetu Koloseumu.
"Dobrodošao u Rim, prijatelju", napisala je Meloni na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, uz fotografiju s Modijem.
Modi je kasnije rekao da su tokom sastanka razmijenili mišljenja o širokom spektru tema.