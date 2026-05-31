Tokom Kurban-bajrama 33 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima Više od 130 ljudi povrijeđeno u izraelskim napadima tokom četverodnevnog Kurban-bajrama, saopštilo je Ministarstvo

Palestinac je ubijen, a osmero je povrijeđeno u vatri izraelske vojske u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, čime je broj poginulih tokom muslimanskog praznika Kurban-bajrama porastao na 33 osobe, saopštilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva Gaze.

Ministarstvo je u saopštenju dodalo da je više od 130 ljudi povrijeđeno u izraelskim napadima od srijede, prvog dana četverodnevnog praznika.

Napadi su se dogodili uprkos prekidu vatre koji su posredovale SAD, a koji je na snazi ​​u Gazi od 10. oktobra 2025. godine.

Medicinski izvor je ranije rekao Anadolu da je Palestinac preminuo u nedjelju ujutro od teških povreda koje je zadobio u izraelskom napadu u gradu Gazi u subotu.

U međuvremenu, direktor bolnice Al-Aqsa Martyrs u Deir al-Balahu u centralnoj Gazi izjavio je da su operacijske sale bolnice bile prisiljene zatvoriti zbog kvara električnih generatora uzrokovanog višemjesečnom izraelskom blokadom.

Riad Hussein upozorio je na "neposredno potpuno zatvaranje bolnice ako se ova situacija nastavi", rekavši da se očekuje da će i drugi kritični odjeli poput intenzivne njege, dijalize i neonatalne njege uskoro prestati s radom.

Izraelski napadi usmrtili su preko 925 Palestinaca i ranili više od 2.810 od početka primirja, prema podacima Ureda za medije Gaze.

Primirje je zaustavilo dvogodišnji genocidni rat Tel Aviva u Gazi od oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno skoro 73.000 Palestinaca i ranjeno više od 172.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.