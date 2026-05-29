Tokayev: Očekuje se da će trgovina Evroazijske ekonomske unije premašiti 100 milijardi dolara u 2026.

Očekuje se da će trgovinski promet unutar Evroazijske ekonomske unije (EAEU) ove godine premašiti 100 milijardi dolara (92 milijarde eura), rekao je u petak kazahstanski predsjednik Kassym-Jomart Tokayev, javlja Anadolu.

Govoreći na sastanku Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog vijeća u Astani, glavnom gradu Kazahstana, Tokayev je rekao da je međusobna trgovina među državama članicama EAEU-a premašila 95 milijardi dolara (87,4 milijarde eura) u 2025. godini uprkos nestabilnosti i volatilnosti globalnog tržišta. Rekao je da se predviđa da će trgovina unutar bloka ove godine porasti za više od šest posto.

"U tekućoj godini očekujemo povećanje obima međusobne trgovine za više od šest posto, što će omogućiti prevazilaženje granice od 100 milijardi dolara", rekao je kazahstanski lider.

Tokayev je napomenuo da se predviđa rast kombinovanog BDP-a EAEU-a za oko 2,5 posto u periodu 2026-2027.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je na samitu da EAEU nastavlja privlačiti sve veću međunarodnu pažnju, a zemlje i regionalne organizacije pokazuju interes za proširenje saradnje s blokom.

"Mnoge strane države i velike regionalne strukture, poput Zajednice nezavisnih država, Šangajske organizacije za saradnju i Udruženja zemalja jugoistočne Azije, zainteresovane su za razvoj veza s 'petorkom'", rekao je.

Putin je dodao da su se pregovori o liberalizaciji trgovine između EAEU-a i Indije intenzivirali, dok su prošle godine već potpisani sporazumi s Mongolijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Indonezijom.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pozvao je države članice da u potpunosti provedu plan razvoja "Evroazijski ekonomski put" bez odlaganja ili pozivanja na "objektivne razloge".

"Stvaramo uniju upravo da bismo prevazišli rizike i sve vrste poteškoća", rekao je Lukašenko.

Upozorio je da se države članice suočavaju sa zadatkom da spriječe da vještačka inteligencija postane "oružje za masovno uništenje".

Predsjednik Kirgistana Sadyr Japarov izjavio je da bi novi trgovinski sporazumi između EAEU-a i stranih partnera mogli stvoriti značajne prilike za proizvođače i izvoznike širom bloka.

"Izuzetno je važno da sporazumi unutar ovih sporazuma ne ostanu samo na papiru, već da stvarno funkcionišu, pojednostave procedure, ubrzaju kretanje robe i učine tržišta pristupačnijim", rekao je Japarov.

Zamjenik premijera Armenije Mher Grigoryan izjavio je da Jerevan namjerava nastaviti učestvovati u EAEU, uzimajući u obzir nacionalne interese svih država članica.

"Više puta smo potvrdili posvećenost Armenije obostrano korisnoj saradnji unutar Evroazijske ekonomske unije", rekao je Grigoryan na samitu.

Ove izjave su uslijedile usred sve većeg nadzora nad vezama Armenije s EU i debate unutar bloka o nekompatibilnosti članstva Armenije u oba ekonomska bloka istovremeno.

Na marginama sastanka, pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov rekao je novinarima da su lideri četiri zemlje EAEU-a usvojili zajedničku izjavu na samitu i predali je Grigoryanu.