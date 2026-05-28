Tokajev - Putin: Kazahstan očekuje da će trgovinska razmjena s Rusijom uskoro dostići 30 milijardi dolara

Rusija i Kazahstan realizuju 177 zajedničkih projekata vrijednih 53 milijarde dolara, rekao Tokajev na sastanku s Putinom

Kazahstanski predsjednik Kassym-Jomart Tokajev izjavio je u četvrtak da očekuje da će trgovinska razmjena s Rusijom u bliskoj budućnosti premašiti 30 milijardi dolara.

Govoreći na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je u srijedu doputovao u državnu posjetu glavnom gradu Kazahstana Astani, Tokajev je rekao da ta činjenica pokazuje produbljivanje ekonomskog partnerstva između dvije zemlje.

“Obim trgovinske razmjene između Kazahstana i Rusije dostiže rekordne nivoe, oko 30 milijardi dolara“, rekao je.

Tokajev je visoko ocijenio ekonomsku saradnju s Rusijom, navodeći da ta zemlja i dalje ima veliku ulogu u razvoju Kazahstana, te istakao da Moskva ostaje vodeći izvor stranih direktnih investicija u zemlji.

“Rusija je trenutno lider po direktnim investicijama u našu ekonomiju sa 29 milijardi dolara“, rekao je Tokajev, dodajući da Astana namjerava nastaviti saradnju u tom pravcu.

Dvije zemlje realizuju 177 zajedničkih projekata ukupne investicione vrijednosti oko 53 milijarde dolara, naveo je, dodajući da je ulogu Rusije u razvoju ekonomskog potencijala Kazahstana teško precijeniti.

S druge strane, Putin je saradnju Moskve i Astane u okviru međunarodnih organizacija opisao kao primjer konstruktivne interakcije u međunarodnim poslovima.

Ruski predsjednik je također rekao da su propali pokušaji zlonamjernika da uspore ekonomski rast Rusije.

“Uprkos pokušajima nekih naših protivnika da se bore protiv toga, ni kod njih nije sve u redu“, rekao je Putin, dodajući da Rusija i dalje zauzima četvrto mjesto u svijetu po paritetu kupovne moći, iza Kine, SAD-a i Indije.

Tokajev je naveo da Rusija po tom pokazatelju zauzima prvo mjesto u Evropi.

U međuvremenu, kazahstanski ministar energetike Erlan Akkenzhenov rekao je novinarima na marginama sastanka da vlasti Kazahstana i Rusije razgovaraju o mogućnosti pokretanja gasovoda preko teritorije te zemlje prema Kini.

“Počeli smo razgovore o takozvanoj Snazi Sibira 2, iako će njen radni naziv vjerovatno biti drugačiji, gasovodu kapaciteta do 35 milijardi kubnih metara gasa koji bi prolazio teritorijom Kazahstana prema Kini“, rekao je.

Akkenzhenov je dodao da su izrazili želju da tranzit prolazi kroz teritoriju Kazahstana.

“U tu svrhu spremni smo osigurati sve uslove i sve garancije, plus dodatnu potrošnju na teritoriji Republike Kazahstan“, rekao je.