Predsjednik Kazahstana poručio da njegova zemlja neće posredovati u sukobu, ali smatra da bi obnova pregovora mogla otvoriti put ka miru

Tokajev pozvao Putina na zamrzavanje rata u Ukrajini i povratak Istanbulskoj formuli 2.0 Predsjednik Kazahstana poručio da njegova zemlja neće posredovati u sukobu, ali smatra da bi obnova pregovora mogla otvoriti put ka miru

Predsjednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev pozvao je u subotu ruskog predsjednika Vladimira Putina da razmotri zamrzavanje sukoba u Ukrajini i povratak pregovorima u okviru, kako je naveo, "Istanbulske formule 2.0", za koju je ocijenio da je ranije donijela značajan napredak.

Tokajev je ovaj prijedlog iznio tokom sastanka s Putinom u ruskom gradu Omsku.

"Možda bi ovaj sukob trebalo zamrznuti i vratiti se Istanbulskoj formuli 2.0, jer su tamo postignuti značajni rezultati. Potom bismo, uz garancije velikih sila, uključujući Rusiju, mogli krenuti ka dugo očekivanom miru", rekao je Tokajev.

Kazahstanski predsjednik istakao je da njegova zemlja nije ravnodušna prema sukobu, ali da ne namjerava preuzeti ulogu posrednika.

"Kazahstan nije posmatrač ovog sukoba, ali neće nastojati biti posrednik. Uvjereni smo da će velika zemlja poput Rusije sama pronaći rješenje za postojeće izazove", kazao je.

Tokajev je naveo da je u vezi sa sukobom primio brojne poruke iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država te je rat opisao kao međudržavni sukob.

Također je pohvalio, kako je rekao, maksimalnu diplomatsku fleksibilnost predsjednika Putina tokom samita održanog u Anchorageu na Aljasci.