Tijelo prevezeno iz Nadžafa u Karbalu prije sahrane u iranskom Mašhadu

Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe stiglo do iračke Karbale Tijelo prevezeno iz Nadžafa u Karbalu prije sahrane u iranskom Mašhadu

Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija stiglo je u srijedu u irački grad Karbala.

Irački mediji izvještavaju da su se u Karbali okupile velike mase nakon što je Khameneijev lijes stigao iz grada Nadžafa, gdje su u utorak održane pogrebne ceremonije.

Iračka vlada proglasila je srijedu državnim praznikom kako bi olakšala pogrebnu povorku, koja je uključivala ceremonije u svetištima imama Huseina i Abasa u Karbali.

Završetak povorke zakazan je za četvrtak u hramu Imam Reza u Mašhadu, Khameneijevom rodnom gradu na sjeveroistoku Irana, gdje će biti sahranjen.

Khamenei je ubijen u američko-izraelskim napadima na Iran koji su započeli 28. februara, što je izazvalo uzvratne napade Teherana na Izrael i zemlje Zaljeva u kojima se nalazi američka sredstva.