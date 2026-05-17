Tigar napao zaposlenika u utočištu za životinje u Njemačkoj, muškarac teško povrijeđen

U privatnom utočištu za životinje u Schkeuditzu, blizu Leipziga u Njemačkoj, tigar je teško povrijedio 73-godišnjeg zaposlenika i potom pobjegao, javlja Anadolu.



Nakon potrage, životinja je pronađena u obližnjem vrtu, a sigurnosne snage su je, nakon neuspješnog pokušaja kontrole, neutralizirale, dok je o incidentu pokrenuta istraga.



U saopćenju policijske uprave navodi se da je tigar napao 73-godišnjeg muškarca, zaposlenika u utočištu, a zatim pobjegao.

Muškarac, koji je teško povrijeđen u napadu, prevezen je u bolnicu na liječenje.

Odbjegli tigar pronađen je u obližnjem vrtu nakon pretrage.

Vlasti su izjavile da su životinju upucale i neutralizirale snage sigurnosti nakon što je nisu uspjele kontrolisati.

Pokrenuta je istraga o incidentu.