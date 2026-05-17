Tigar napao zaposlenika u utočištu za životinje u Njemačkoj, muškarac teško povrijeđen

Cüneyt Karadağ
17 Maj 2026•Ažuriranje: 17 Maj 2026
U privatnom utočištu za životinje u Schkeuditzu, blizu Leipziga u Njemačkoj, tigar je teško povrijedio 73-godišnjeg zaposlenika i potom pobjegao, javlja Anadolu.
Nakon potrage, životinja je pronađena u obližnjem vrtu, a sigurnosne snage su je, nakon neuspješnog pokušaja kontrole, neutralizirale, dok je o incidentu pokrenuta istraga.
Muškarac, koji je teško povrijeđen u napadu, prevezen je u bolnicu na liječenje.
