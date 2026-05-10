Teretni brod pogođen projektilom u katarskim vodama Izbio "manji požar" koji je ugašen, nema izvještaja o žrtvama, navodi Centar za pomorske trgovačke operacije Velike Britanije

Teretni brod pogođen je u nedjelju "nepoznatim projektilom" 23 nautičke milje sjeveroistočno od glavnog grada Katara, Dohe, saopćio je Centar za pomorske trgovačke operacije Velike Britanije (UKMTO).

"Došlo je do manjeg požara koji je ugašen, žrtava nema", navodi se u saopštenju UKMTO-a objavljenom putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u.

Nadležni organi istražuju incident, napominje se u saopćenju, uz dodatak da nije zabilježen nikakav uticaj na okoliš.

Vlasti nisu pružile detalje o porijeklu ili prirodi projektila.