Vlasti istražuju prijavljeni napad nakon što je brod uputio poziv u pomoć putem VHF kanala 16

Teretni brod pogođen nepoznatim projektilom kod obale Omana Vlasti istražuju prijavljeni napad nakon što je brod uputio poziv u pomoć putem VHF kanala 16

Teretni brod prijavio je da ga je rano u utorak pogodio nepoznati projektil kod obale Omana, saopćio je Centar za pomorske trgovačke operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Agencija je navela da je brod putem VHF kanala 16 javio da je pogođen dok je plovio oko 20 nautičkih milja sjeveroistočno od Khasaba u Omanu.

UKMTO je saopćio da su nadležne vlasti pokrenule istragu o incidentu te savjetovao plovilima koja prolaze tim područjem da budu oprezna i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za prijavljeni napad.

Incident se dogodio usred pojačanih tenzija oko Hormuškog moreuza nakon nedavnih vojnih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Washington je pozvao Teheran da osigura slobodu plovidbe kroz taj strateški plovni put, dok Iran insistira da plovidba u vodama uz njegovu obalu treba biti pod njegovim nadzorom.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da je odustao od planiranog vojnog napada na Iran nakon regionalnih posredničkih napora, što su iranski zvaničnici odbacili, negirajući izvještaje da je postignut sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.