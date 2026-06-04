Sirene su se oglasile nakon što je Hezbollah odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela

Tel Aviv tvrdi da su se sirene oglasile u nekoliko područja na sjeveru Izraela Sirene su se oglasile nakon što je Hezbollah odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela

Tel Aviv je u četvrtak saopćio da je Hezbollah izveo napade na sjever Izraela, uprkos pregovorima o prekidu vatre koji se vode uz posredovanje SAD-a između dvije strane, javlja Anadolu.

Izraelska vojska saopćila je da su se sirene za zračni napad oglasile u nekoliko područja na sjeveru Izraela, uključujući Zapadnu Galileju i Galilejski Panhandle.

Vojska tvrdi da su upozorenja pokrenuta "sumnjivim" zračnim projektilima usmjerenim na njene snage. Nije bilo prijavljenih povreda.

Vojska je objavila video snimak za koji tvrdi da je dokumentovala zračna presretanja iznad područja Kiryat Shmona.

Dnevne novine "Yedioth Ahronoth" objavile su da su tri drona Hezbollaha prodrla u izraelski zračni prostor u regiji Zapadne Galileje.

Prema podacima agencije Anadolu, sirene su se oglasile najmanje devet puta od zore zbog projektila i dronova za koje je vojska saopćila da su ispaljeni iz Libana.

List "The Times of Israel", pozivajući se na ured premijera Benjamina Netanyahua, objavio je da je premijer posjetio Shlomija na sjeveru Izraela oko 30 minuta prije nego što su se oglasile sirene.

Dodaje se da Netanyahu nije povrijeđen i da je napustio područje.

Zajedničkim saopćenjem Libana, SAD-a i Izraela u četvrtak ujutro potvrđeno je da su se Bejrut i Tel Aviv u Washingtonu dogovorili o primjeni primirja koje podrazumijeva potpuni prekid vatre Hezbollaha i povlačenje svih njegovih pripadnika iz područja južno od rijeke Litani.

Libanski predsjednik Joseph Aoun rekao je da će SAD odrediti vrijeme i mehanizam za provedbu primirja, koje bi moglo početi u roku od 24 sata od dobijanja odobrenja.

Međutim, vođa Hezbollaha Naim Qassem odbacio je ishode direktnih pregovora između Libana i Izraela.

U saopćenju je rekao da sporazumi o primirju koje podržava SAD odražavaju američke i izraelske vizije budućnosti Libana i da nastoje podvrgnuti zemlju onome što je nazvao "projektom Velikog Izraela".

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga je zauzeo tokom sukoba 2023-2024. Tokom trenutne ofanzive, izraelske snage su napredovale više od deset kilometara u libansku teritoriju, što je njihov najdublji upad od 2000. godine.

Više od 3.500 ljudi je ubijeno, a više od 10.000 je povrijeđeno u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, prema libanskim zvaničnicima.