Tel Aviv angažovao bivšeg Trumpovog savjetnika da nadgleda proizraelsku kampanju na društvenim mrežama Izrael je platio devet miliona dolara firmi republikanskog digitalnog stratega Brada Parscalea i obnovio ugovor, prema Axiosu

Izrael je pokrenuo višemilionski poduhvat, koji predvodi bivši visoki savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako bi uticao na to kako sistemi vještačke inteligencije (AI) prikazuju zemlju, objavio je Axios u subotu, prenosi Anadolu.

U septembru je Izrael angažovao republikanskog digitalnog stratega Brada Parscalea, koji je vodio Trumpovu kampanju 2020. godine, da vodi proizraelsku online inicijativu za informisanje javnosti.

Dio njegovog fokusa bile su AI platforme, za koje je vjerovao da se uveliko oslanjaju na kritične ili negativne informacije o Izraelu, prema izvještaju.

Da bi se tome suprotstavio, Parscaleov tim je počeo raditi na projektu čiji je cilj "natjerati AI sisteme da prikažu Izrael u povoljnijem svjetlu", navodi se u izvještaju.

Iako se u izvještaju navodi da je Parscaleov tim tvrdio da je postignut napredak, napominje se da nije sigurno koliko su njihove taktike do sada uticale na rezultate umjetne inteligencije.

U međuvremenu, javno mnijenje u SAD-u se promijenilo u negativnom smjeru. Nedavna anketa Pew Researcha pokazala je da 60 posto Amerikanaca sada negativno gleda na Izrael, u odnosu na 53 posto prethodne godine.

Izrael je platio Parscaleovoj firmi devet miliona dolara (7,68 miliona eura) i nedavno je obnovio ugovor, prema Axiosu.

Osim napora usmjerenih na umjetnu inteligenciju, kampanja također uključuje slanje tekstualnih poruka i digitalno oglašavanje usmjereno na poboljšanje imidža Izraela, dodaje se.