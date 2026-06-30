Najraznovrsniji događaj u Evropi koji prikazuje inovacije u kibernetičkoj sigurnosti i kvantnom računarstvu, ugošćuje preko 800 korporativnih učesnika i startupa iz 80 zemalja

Tehnološki događaj GITEX AI Europe 2026 počeo u Berlinu Najraznovrsniji događaj u Evropi koji prikazuje inovacije u kibernetičkoj sigurnosti i kvantnom računarstvu, ugošćuje preko 800 korporativnih učesnika i startupa iz 80 zemalja

Okupljajući hiljade učesnika iz globalnih tehnoloških firmi i inovativnih startupa, GITEX AI Europe 2026 počeo je u utorak u Berlinu kao jedan od najraznovrsnijih tehnoloških događaja i događaja u oblasti vještačke inteligencije (AI) na kontinentu, prikazujući kibernetičku sigurnost, kvantno računarstvo i druge tehnologije u usponu, prenosi Anadolu.

Preko 800 korporativnih učesnika i AI startupa iz 80 zemalja prisustvuje događaju, pri čemu evropske kompanije čine 75 posto učesnika.

Kreatori politika, istraživači, poduzetnici i investitori okupit će se na sesijama o strategijama pametne ekonomije, data centrima i tehnologijama budućnosti.

Turski paviljon, osnovan pod Agencijom za odbrambenu industriju (SSB), ima snažno prisustvo na događaju, okupljajući domaće firme koje razvijaju e-trgovinu pokretanu vještačkom inteligencijom, prediktivnu analitiku, vremensku inteligenciju i rješenja za digitalnu transformaciju, zajedno s međunarodnim investitorima i dionicima u ekosistemu inovacija.

Firme i institucije koje predstavljaju Tursku na događaju uključuju Appcent, B2Metric, Buluttan, Creentech, Evrim X, FeyoTech, GuardPot, GURIS, Hipicon, ITU ARI Teknokent i Yedir App.

Ovaj dvodnevni događaj, koji se održava od 30. juna do 1. jula, čini dio evropskog ogranka ekosistema GITEX Global i nudi turskim startupima međunarodnu vidljivost i mogućnosti za istraživanje novih investicionih kanala.

Ahmet Burak Daglioglu, šef turske Kancelarije za investicije i finansije, izjavio je da učešće turskog paviljona ima za cilj podršku ciljevima globalnog rasta domaćih startupa i dalje jačanje pozicije zemlje kao regionalnog čvorišta za vještačku inteligenciju, inovacije i tehnološke investicije kroz olakšavanje dijaloga s investitorima i fondovima rizičnog kapitala.

Događaj prikazuje tursko poduzetništvo, inovacije i tehnološki ekosistem na globalnom nivou, istovremeno olakšavajući pristup kompanijama s visokom dodanom vrijednošću globalnim tržištima, strateškim partnerstvima i investicionim mrežama.

Berlinski događaj se vidi kao prekretnica koja vodi do događaja GITEX AI Türkiye, koji će istaknuti rastući značaj zemlje u oblasti vještačke inteligencije i inovacija širom Evrope, Azije i šireg regiona Evroazije.

GITEX AI Türkiye će se održati 9. i 10. septembra u Istanbulu, a domaćin je turska Kancelarija za investicije i finansije u partnerstvu s turskim Ministarstvom industrije i tehnologije.