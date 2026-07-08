Region nije mjesto za političko kockanje malih država i više puta smo pokazali da će avanturistički potezi dobiti trenutni odgovor, rekao Ali Akbar Velayati

Teheran upozorio da Trumpov potez kojim poništava memorandum između Irana i SAD-a gura region prema plamenu Region nije mjesto za političko kockanje malih država i više puta smo pokazali da će avanturistički potezi dobiti trenutni odgovor, rekao Ali Akbar Velayati

Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija upozorio je u srijedu da izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o okončanju memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona gura region prema plamenu.

Trump je ranije u srijedu izjavio da je memorandum o razumijevanju potpisan s Iranom radi okončanja sukoba završen.

“Odgovornost za najnoviju eskalaciju i za verbalno priznanje poništavanja memoranduma o razumijevanju od strane kradljivog političara osramoćenog skandalom Epstein, memoranduma koji je već u praksi više puta prekršen, ponovo gura region prema plamenu“, rekao je Ali Akbar Velayati u prvoj iranskoj reakciji na Trumpove izjave, prenijela je novinska agencija Mehr.

Kazao je da je Iran ranije upozorio da region nije mjesto za političko kockanje malih država te da su više puta pokazali da će avanturistički potezi dobiti trenutni odgovor.

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su 17. juna memorandum o razumijevanju čiji je cilj bio okončanje njihovog vojnog sukoba, koji je počeo nakon američkih i izraelskih napada na Teheran u februaru.