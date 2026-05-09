Teheran uoči Trumpovog dolaska: Poslijeratne veze s Kinom bit će „šire i dublje“ Nikada nismo razmatrali mogućnost da bi SAD mogao izvršiti bilo kakav pritisak na Kinu i promijeniti njen stav i pogled u vezi s odnosima s Iranom, kaže Abdolreza Rahmani Fazli

Iranski ambasador u Kini Abdolreza Rahmani Fazli izjavio je u petak da će odnosi Teherana s Pekingom postati „širi i dublji“ u poslijeratnom periodu, prenosi Anadolu.

Fazli je ove primjedbe iznio uoči posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu sljedeće sedmice, usred rastućih geopolitičkih tenzija.

Fazli je novinarima u Pekingu rekao da Iran i Kina dijele "zajedničke poglede" na pitanja vezana za regionalnu sigurnost, mir i globalni razvoj, prenosi "South China Morning Post".

Njegove izjave uslijedile su usred spekulacija da bi Washington mogao ponuditi Pekingu olakšice na carine ili trgovinske ustupke u zamjenu za pojačani pritisak na Teheran da prihvati širi mirovni aranžman na Bliskom istoku, navodi taj list.

Fazli je odbacio tu ideju, signalizirajući povjerenje u strateško partnerstvo između Teherana i Pekinga uprkos rastućim geopolitičkim tenzijama.

„Nikada nismo razmatrali mogućnost da bi SAD mogle izvršiti bilo kakav pritisak na Kinu i promijeniti njen stav i pogled u vezi s odnosima s Iranom“, rekao je Fazli, dodatno potvrđujući svoj argument.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi održao je u srijedu bilateralne razgovore sa svojim kineskim kolegom Wang Yijem u Pekingu.

„Obje strane su potvrdile pravo Irana da štiti nacionalni suverenitet i nacionalno dostojanstvo“, napisao je Araghchi na američkoj društvenoj mreži X nakon sastanka s Wangom.

„Iranska strana vjeruje kineskoj strani i očekuje da će kineska strana nastaviti igrati pozitivnu ulogu u promicanju mira i zaustavljanju rata, te podržava uspostavljanje nove poslijeratne regionalne arhitekture koja može koordinirati razvoj i sigurnost“, dodao je on.

Trgovinske veze između Kine i Irana nastavile su se širiti uprkos zapadnim sankcijama Iranu. Kina je prijavila bilateralnu trgovinu s Iranom u iznosu od 9,96 milijardi dolara u 2025. godini.

Međutim, ta cifra isključuje procijenjenih 31,2 milijarde dolara u izvozu iranske sirove nafte u Kinu, što navodno nije odraženo u zvaničnim trgovinskim podacima, prema Komisiji za ekonomsku i sigurnosnu reviziju SAD-a i Kine.

Bloomberg je u petak objavio da „Iran pojačava trgovinu s Kinom putem željeznice u nastojanju da ublaži uticaj američke blokade svojih luka“.

„Broj teretnih vozova koji idu iz Xi’ana u centralnoj Kini do iranske prijestolnice Teherana porastao je sa otprilike jednog sedmično prije sukoba na jedan svaka tri ili četiri dana od početka blokade 13. aprila“, navodi se u tekstu.

SAD i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana 28. februara. Borbe su obustavljene od 8. aprila, kada je Pakistan osigurao prekid vatre. SAD su produžile prekid vatre bez navođenja novog vremenskog okvira.

Washington je uveo blokadu iranskih luka ubrzo nakon što je Islamabad bio domaćin američkih razgovora s Teheranom 11. i 12. aprila, koji nisu rezultirali dogovorom. Teheran drži Hormuški moreuz u blokadi od početka rata.

Prema Bijeloj kući, Trump će posjetiti Kinu 14. i 15. maja radi svog drugog ličnog samita s predsjednikom Xi Jinpingom, nakon njihovog prošlogodišnjeg sastanka u Južnoj Koreji, ali Peking još uvijek nije potvrdio datume.