Konačno odobrenje vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija još uvijek se čeka, objavio je Axios

Teheran posrednicima: Iran i SAD postigli "principijelni dogovor" o prekidu vatre Konačno odobrenje vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija još uvijek se čeka, objavio je Axios

Pregovori između Washingtona i Teherana rezultirali su "principijelnim dogovorom", rekao je Iran posrednicima, prema izvještaju u četvrtak, javlja Anadolu.

Izvori upoznati s pregovorima koje je posredovao Katar naznačili su za "Axios" da su strane smanjile razlike oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, odmrzavanja iranske imovine i uspostavljanja okvira za nuklearne razgovore tokom 60-dnevnog primirja.

Do srijede su katarski i iranski zvaničnici navodno vjerovali da su finalizirali tekst koji bi također ispunio američke zahtjeve.

Sporazum čeka konačno zeleno svjetlo iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija, prema Axiosu.

Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane vojne napade na Iran u četvrtak, tvrdeći da je sporazum "gotovo u potpunosti postignut".

Dodao je da će ceremonija potpisivanja biti uskoro objavljena.