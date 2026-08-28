Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Rezaei optužuje Netanyahua da koristi tvrdnju kako bi prevario i uplašio američkog predsjednika

Teheran odbacio navodni plan protiv Trumpovog sina kao „fabriciranu propagandu“ Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Rezaei optužuje Netanyahua da koristi tvrdnju kako bi prevario i uplašio američkog predsjednika

Teheran je u četvrtak odbacio izvještaje o navodnom iranskom planu usmjerenom protiv sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazivajući te tvrdnje „fabriciranom propagandom“, prenosi iranska novinska agencija ISNA, prenosi Anadolu.

Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Rezaei opisao je ove optužbe kao „Netanyahuove trikove“, misleći na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

„Tvrdnja da postoji plan protiv Trumpovog sina nije ništa drugo do velika laž koju je osmislio Netanyahu kako bi prevario i uplašio američkog predsjednika“, rekao je on.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je iranski državni emiter nedavno prikazao videozapis generisan umjetnom inteligencijom, koji je sadržavao informacije o prebivalištu i kretanju Barrona Trumpa, najmlađeg sina američkog predsjednika, u New Yorku.

Videozapis koji je prikazao iranski Kanal 3 široko je interpretiran kao prijetnja atentatom Barronu Trumpu.

Tenzije između Teherana i Washingtona ostale su visoke otkako je sukob započeo američkim i izraelskim udarima na Iran 28. februara. Iran je uzvratio gađanjem američkih vojnih položaja i imovine u arapskim zemljama povezanim s Washingtonom.

Iran i SAD potpisali su memorandume o razumijevanju u 14 tačaka u Islamabadu 18. juna, nakon posredovanja Pakistana i Katara usmjerenog na okončanje neprijateljstava i otvaranje puta za pregovore.

Provođenje sporazuma od tada se suočava s poteškoćama, pri čemu Teheran optužuje Washington da nije ispunio svoje obaveze. SAD su u julu nastavile vojne napade na Iran, što je izazvalo dodatne iranske uzvratne udare.