Očekuje se da će se povorka nastaviti u okviru višednevnih obreda prije Khameneijeve sahrane

Teheran ispratio Khameneija: Tijelo bivšeg vrhovnog vođe nošeno ulicama grada Očekuje se da će se povorka nastaviti u okviru višednevnih obreda prije Khameneijeve sahrane

Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Khameneija, nošeno je kroz Teheran u ranim jutarnjim satima pogrebne povorke u ponedjeljak, dok su se ožalošćeni okupljali kako bi odali počast bivšem vrhovnom vođi, objavila je iranska novinska agencija Tasnim, prenosi Anadolu.

Povorka dolazi u okviru višednevnih obreda koji će se nastaviti prije Khameneijeve sahrane.

Khamenei je ubijen u zajedničkom američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, što je dovelo do rata i eskalacije tenzija u cijeloj regiji.

Oproštaj od Khameneija zvanično je počeo u petak, a strani lideri i zvanične delegacije iz cijele regije i šire odavale su počast ubijenom iranskom vrhovnom vođi.

Prema službenom rasporedu, nakon javnih oproštajnih ceremonija uslijedit će glavna pogrebna povorka u Teheranu u ponedjeljak.

Pogrebne ceremonije će se zatim premjestiti u Qom 7. jula.

Za 8. juli, ceremonije su zakazane u Bagdadu, Najafu i Karbali, gdje će tijelo primiti vjerske i političke ličnosti prije nego što bude prebačeno u glavna šiitska svetišta.

Ukop je zakazan za 9. juli u svetištu "Imam Reza", jednom od glavnih šiitskih svetišta u Iranu.