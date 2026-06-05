Ministar vanjskih poslova kazao je da će se Teheran konsultovati sa zemljama Perzijskog zaljeva, ali odluke o strateškom plovnom putu ostaju na Iranu i Omanu

Teheran: Hormuškim moreuzom će zajednički upravljati Iran i Oman Ministar vanjskih poslova kazao je da će se Teheran konsultovati sa zemljama Perzijskog zaljeva, ali odluke o strateškom plovnom putu ostaju na Iranu i Omanu

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u četvrtak da će Iran i Oman zajednički upravljati Hormuškim moreuzom u skladu s međunarodnim pravom, javlja Anadolu.

U izjavi koju je prenio iranski državni emiter IRIB pozivajući se na libansku Al Mayadeen TV, Araghchi je rekao da Iran i Oman, kao dvije zemlje koje graniče sa strateškim plovnim putem, imaju "prirodno pravo" da koordiniraju i donose odluke u vezi s njegovim upravljanjem.

Rekao je da će Teheran razmjenjivati ​​mišljenja sa zemljama Perzijskog zaljeva o događajima vezanim za moreuz, ali je naglasio da će odluke o njegovoj administraciji u konačnici donijeti Iran i Oman.

Araghchi je rekao da su napori obje strane usmjereni na osiguranje sigurnog prolaza za sve brodove kroz moreuz u skladu s međunarodnim pravom.

U istom intervjuu, Araghchi je rekao da komunikacija s iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Khameneijem i dalje traje i da se njegove direktive primaju "na vrijeme" i precizno provode.

Rekao je i da postoji širok nacionalni konsenzus oko iranskog vodstva i da državni poslovi idu "u vrlo dobrom smjeru".