Pjevačica se prisjeća svog putovanja u pisanje pjesama i podrške porodice na ceremoniji u New Yorku, na kojoj su također odane počasti grupama Kiss, Alanis Morissette, Kenny Loggins i Christopher "Tricky" Stewart

Taylor Swift nagrađena u New Yorku: Najmlađa u historiji Kuće slavnih tekstopisaca Pjevačica se prisjeća svog putovanja u pisanje pjesama i podrške porodice na ceremoniji u New Yorku, na kojoj su također odane počasti grupama Kiss, Alanis Morissette, Kenny Loggins i Christopher "Tricky" Stewart

Američka kantautorica Taylor Swift u četvrtak navečer ušla je u historiju postavši najmlađa žena ikada primljena u Kuću slavnih tekstopisaca tokom gala večeri prepune zvijezda u hotelu Marriott Marquis u New Yorku, javlja Anadolu.

Tridesetšestogodišnja umjetnica pridružila se uglednoj listi primljenih među kojima su bili i rock bend Kiss, alt-rock ikona Alanis Morissette, legenda soft rocka Kenny Loggins i R&B producent i tekstopisac Christopher "Tricky" Stewart.

Swift se prisjetila svoje rane karijere i posvećenosti potrebnoj za usavršavanje svog zanata.

"Bilo je instinktivno. Niko me nije naučio kako da to radim", rekla je, suzdržavajući suze dok se zahvaljivala svojoj porodici što se preselila iz Pennsylvanije u Nashville tokom njene mladosti kako bi podržala njene ambicije.

Pop ikonu predstavio je priznati filmski stvaralac Steven Spielberg, koji je održao govor, naglašavajući trajnu moć muzike.

"Postoji nešto neosporno u tome kako pjesme ostavljaju trag u našim dušama", rekao je Spielberg, dodajući da "nekako Taylor nas sve previše dobro poznaje."

Dok je Swift oborila rekorde kao najmlađa žena primljena u Kuću slavnih, organizatori su naveli da je muzička legenda Stevie Wonder, sa 32 godine, i dalje najmlađa osoba ikada odlikovana od strane Kuće slavnih.

Ceremonija je obilježila i nekoliko drugih značajnih prekretnica.

Rock veteran John Fogerty dobio je prestižnu nagradu Johnny Mercer i proslavio je vraćanje prava na svoj muzički katalog u 80. godini. Poznati producent Walter Afanasieff također je odlikovan, dok je britanska kantautorica RAYE dobila nagradu Hal David Starlight, koristeći govor da se založi za to da tekstopisci dobiju dio autorskih honorara.

Osnovana 1969. godine, Kuća slavnih tekstopisaca priznaje tekstopisce koji su pomogli u oblikovanju popularne muzike širom svijeta. Da bi se kvalifikovao za ulazak u Kuću slavnih tekstopisaca, tekstopisac mora imati opus koji obuhvata najmanje 20 godina od datuma njihovog prvog komercijalnog izdanja.