Tanker sankcionisan od SAD-a navodno pokušavao proći kroz Hormuški moreuz usred gotovo potpunog zastoja

Supertanker sankcionisan od strane SAD-a koji prevozi iransku sirovu naftu izgleda da je u petak pokušao tranzit kroz Hormuški moreuz, čak i dok je saobraćaj kroz strateški plovni put uglavnom ostao u zastoju.

Vrlo veliki tanker za sirovu naftu Yuri viđen je u blizini iranskog ostrva Larak nakon što se u kasnim satima četvrtka kretao prema moreuzu i prošao pored ostrva, prema podacima o praćenju brodova.

Međutim, iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim izvijestila je da je tanker već prešao moreuz i usidrio se istočno od ostrva Larak.

Tanker Yuri je sankcionisan od strane SAD-a 2024. godine zbog uloge u transportu iranske nafte.

Centralna komanda SAD-a saopštila je na američkoj društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u da je 33 plovila preusmjereno od početka američke pomorske blokade.

Istovremeno, Iran je pooštrio kontrolu nad plovnim putem, a postoje izvještaji o pucnjavi na komercijalne brodove i zapljeni najmanje dva plovila.

Paralelne restrikcije koje su nametnule obje strane naglo su smanjile promet kroz tjesnac, jedan od najvažnijih energetskih koridora na svijetu.

Brod za rasuti teret koji je dostavljao hranu Iranu također je u četvrtak viđen kako plovi prema Hormuzu u blizini Yurija prije nego što se okrenuo i vratio u Perzijski zaljev.

Nekoliko sati ranije, kontejnerski brod koji je krenuo iz Bandar Abbasa viđen je kako plovi prema jugu u Omanski zaljev nakon što je četiri dana ranije ušao u tjesnac.

Odvojeno, još jedan tanker pod američkim sankcijama, Helm pod iranskom zastavom, ponovo se pojavio na platformama za praćenje u Malajskom tjesnacu u blizini Singapura, natovaren sirovom naftom i bez jasnog odredišta.