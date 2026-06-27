Tanker pogođen neidentifikovanim projektilom u Hormuškom moreuzu, posada bez povreda

Mohammad Sio
27. juni 2026.•Ažuriranje: 27. juni 2026.
ISTANBUL (AA) – Tanker je pogođen neidentifikovanim projektilom tokom plovidbe kroz Hormuški moreuz, saopćila je u subotu britanska organizacija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).
U upozorenju o pomorskoj sigurnosti, UKMTO navodi da je od kapetana broda jutros primila izvještaj o incidentu u ovom strateški važnom plovnom području.
“Kapetan tankera prijavio je da je brod pogođen neidentifikovanim projektilom“, saopćila je agencija, dodajući da je pritom oštećen komandni most. Sva posada je bezbjedna, a nije prijavljeno nikakvo zagađenje okoliša.
Mapa koja je priložena uz upozorenje UKMTO pokazuje da se incident dogodio u Hormuškog moreuzu, u blizini poluotoka Musandam u Omanu.
UKMTO je preporučio brodovima koji plove tim područjem da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost, dok nadležne službe istražuju incident.