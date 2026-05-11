Ministri vanjskih poslova EU postigli su dogovor o sankcijama zbog nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali, dok Slovenija žali što nije bilo podrške za zamrzavanje sporazuma s Izraelom i upozorava da je rješenje o dvije države sve dalje

Tanja Fajon pozdravila nove sankcije EU izraelskim doseljenicima, upozorila da je Gaza u dramatičnom stanju Ministri vanjskih poslova EU postigli su dogovor o sankcijama zbog nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali, dok Slovenija žali što nije bilo podrške za zamrzavanje sporazuma s Izraelom i upozorava da je rješenje o dvije države sve dalje

Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon pozdravila je dogovor ministara vanjskih poslova Evropske unije o uvođenju novih sankcija izraelskim doseljenicima zbog nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

"Pozdravljam politički dogovor koji smo upravo postigli u Briselu od strane ministara vanjskih poslova EU o usvajanju daljnjih sankcija protiv izraelskih doseljenika zbog njihovog nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali", poručila je Fajon na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.



Istovremeno je upozorila na dramatičnu humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze, izražavajući žaljenje što među državama članicama EU nije bilo dovoljno podrške za zamrzavanje Sporazuma o pridruživanju s Izraelom.

"Situacija u Gazi je dramatična i žalim što u EU nema podrške za zamrzavanje sporazuma o pridruživanju s Izraelom. Rješenje o dvije države postaje sve teže", poručila je slovenačka ministrica.

Ministri vanjskih poslova Evropske unije složili su se u ponedjeljak o novoj rundi sankcija usmjerenih protiv izraelskih okupatora i organizacija optuženih za podršku ilegalnim aktivnostima naseljavanja na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Gotovo je. Evropska unija danas sankcioniše glavne izraelske organizacije krive za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji Zapadne obale, kao i njihove vođe. Ovi najozbiljniji i najnepodnošljiviji činovi moraju prestati bez odlaganja", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Barrot je rekao da je EU također usvojio sankcije protiv "glavnih vođa Hamasa".

"Nadu koju je Francuska oživjela prošle godine u New Yorku, da dvije priznate i poštovane države žive jedna pored druge u miru i sigurnosti, nećemo dozvoliti nikome da je potkopa", dodao je.

Šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas također je potvrdila odluku, rekavši da su ministri vanjskih poslova EU "dali zeleno svjetlo za sankcionisanje izraelskih doseljenika zbog nasilja nad Palestincima".

"Bilo je krajnje vrijeme da pređemo s mrtve tačke na provedbu. Ekstremizam i nasilje nose posljedice", rekla je Kallas na X-u.

Odluka je donesena dok su se ministri vanjskih poslova EU okupili u Briselu na sastanku Vijeća za vanjske poslove.

Okupirana Zapadna obala svjedoči eskalaciji nasilja od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, uključujući ubistva, hapšenja, rušenje kuća i širenje naselja, prema palestinskim zvaničnicima.

Najmanje 1.155 Palestinaca je od tada ubijeno, oko 11.750 povrijeđeno, a skoro 22.000 uhapšeno na okupiranoj Zapadnoj obali, prema zvaničnim palestinskim podacima.