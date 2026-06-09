Zabilježeni i udari vjetra iznad sto kilometara na sat i otkazani pojedini letovi na aerodromu u Wellingtonu

Talasi do 11 metara pogodili obale Novog Zelanda, evakuisani stanovnici Zabilježeni i udari vjetra iznad sto kilometara na sat i otkazani pojedini letovi na aerodromu u Wellingtonu

Snažni valovi visine do 11 metara (36 stopa) i olujni vjetrovi pogodili su južnu obalu Wellingtona na Novom Zelandu, uzrokujući evakuacije, poremećaje u saobraćaju i kratkotrajno proglašenje vanrednog stanja koje je kasnije tokom dana ukinuto.

Vlasti su izdale obaveznu naredbu za evakuaciju priobalnih zajednica u Owhiro Bayu, Island Bayu, Houghton Bayu, Breaker Bayu i Moa Pointu, nakon što su regiju pogodili valovi i vjetrovi jačine preko 100 kilometara na sat, prenosi RNZ.

Zabilježeni su i udari vjetra do 137 kilometara na sat na dijelovima obale Wairarape.

Na aerodromu Wellington otkazano je nekoliko letova, a jedan mali avion navodno je prevrnut usljed jakog nevremena.

Pomorske linije preko Cookovog moreuza, uključujući Interislander i Bluebridge, obustavljene su iz predostrožnosti.

Gradonačelnik Wellingtona Andrew Little izjavio je da su prognoze u početku ukazivale na moguće opasne obalne poplave, na osnovu ranijih ekstremnih događaja, uključujući velika oštećenja iz 2020. godine. Međutim, naveo je da su, iako su valovi na otvorenom moru dostizali 10–11 metara, njihovi efekti bliže obali bili blaži od očekivanih.

„Nije prijavljena veća šteta“, rekao je Little, dodajući da je odluka o proglašenju vanrednog stanja donesena na osnovu ranih prognoza i sigurnosnih procjena.

Lokalno vanredno stanje koje je obuhvatalo južne i istočne dijelove grada kasnije je ukinuto nakon procjene da su se rizici smanjili.

Stotine evakuisanih stanovnika naknadno su se vratile kućama, iako su vlasti upozorile da krhotine i klizave površine i dalje mogu predstavljati opasnost.

Meteorološka služba MetService saopćila je da će visoki valovi potrajati do srijede ujutro, uz upozorenje da bi novi plimni ciklus tokom noći i dalje mogao donijeti povećane rizike.

Vlasti su pozvale stanovnike priobalja na oprez uprkos poboljšanju vremenskih uslova.