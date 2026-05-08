Talačka kriza u Njemačkoj, policija opkolila banku Policija je blokirala centar grada Sinziga nakon pokušaja pljačke, prema izvještajima lokalnih medija

Njemačka policija pokrenula je u petak veliku operaciju u jugozapadnom gradu Sinzigu nakon izvještaja o talačkoj situaciji nakon neuspjele pljačke banke, javlja Anadolu.

Incident je počeo u petak ujutro kada je oklopno vozilo za transport novca stiglo u poslovnicu banke u centru grada, prema izvještajima lokalnih medija.

Policija vjeruje da se najmanje jedan osumnjičeni i jedan zaposlenik banke trenutno nalaze unutar trezora zgrade, objavio je list "Bild". Glasnogovornik policije izjavio je da još uvijek ne mogu isključiti prisustvo više počinitelja ili dodatnih talaca.

Velik kontingent policajaca i dalje je raspoređen ispred poslovnice, gdje je oklopno vozilo ostavljeno parkirano u blizini glavnog ulaza. Policija je pozvala stanovnike da izbjegavaju centar grada i da se suzdrže od dijeljenja neprovjerenih informacija na društvenim mrežama.