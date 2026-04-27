Takaichi: Ekonomska i društvena aktivnost "ne bi trebala biti zaustavljena" usred energetskog šoka na Bliskom istoku

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je u ponedjeljak da ekonomska i društvena aktivnost "ne bi trebala biti zaustavljena" usred poremećaja u snabdijevanju energentima uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku, prema izvještajima lokalnih medija.

Njene izjave uslijedile su nekoliko dana nakon što je vlada pozvala javnost da ograniči potrošnju energenata usred neizvjesnosti u opskrbi zbog rata na Bliskom istoku, izvijestio je Kyodo News sa sjedištem u Tokiju.

"Ne vjerujem da bi ekonomska ili društvena aktivnost trebala biti zaustavljena u ovom trenutku", rekla je Takaichi kao odgovor na pitanje opozicionog zastupnika u parlamentu o potrebi provođenja hitnih ekonomskih mjera.

Efektivno zatvaranje Hormuškog moreuza zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana, koji je započeo 28. februara, navelo je azijske nacije s ograničenim resursima, uključujući Japan, da pozovu na smanjenje potrošnje goriva.

Japan se oslanja na Bliski istok za uvoz sirove nafte.

Takaichi je dalje rekla da njena vlada radi na osiguranju snabdijevanja naftom iz drugih izvora.

Japan je već dva puta oslobodio svoje strateške rezerve nafte, a treće oslobađanje je planirano za 1. maj.

Za sada, Takaichi je rekla da ne vidi potrebu za sastavljanjem refinansiranog budžeta, pri čemu vlada može koristiti rezervna sredstva budžeta ako je potrebno da odgovori na situaciju na Bliskom istoku.

Parlament je ranije ovog mjeseca usvojio rekordni budžet za fiskalnu 2026. godinu od 122,31 biliona jena (768 milijardi dolara).