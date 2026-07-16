Ukrajinski ministar Andrii Sybiha ističe da je Kijev spreman za prekid vatre te vjeruje da samo samit lidera može dati novi zamah mirovnom procesu

Sybiha: Sastanak Zelenskog i Putina moguć u Turskoj, spremni smo za primirje Ukrajinski ministar Andrii Sybiha ističe da je Kijev spreman za prekid vatre te vjeruje da samo samit lidera može dati novi zamah mirovnom procesu

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je u četvrtak da bi se potencijalni razgovori između ukrajinskog predsjednika Volodymyra Zelenskyyja i ruskog predsjednika Vladimira Putina mogli održati u Turskoj, javlja Anadolu.

„Izjavljujemo da bi se pregovori, a posebno eventualni sastanak između predsjednika Zelenskog i Putina, mogli održati u Turskoj“, rekao je Sybiha na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Kijevu.

Sybiha je kazao da bi direktni razgovori na najvišem nivou mogli pomoći u unapređenju napora za okončanje rata.

„Vjerujem da samo samit lidera može unijeti novi zamah u mirovni proces“, rekao je on.

„Kao Ukrajina, mi smo spremni za prekid vatre“, dodao je Sybiha.