Sybiha: Sastanak Zelenskog i Putina moguć u Turskoj, spremni smo za primirje

Seyit Şamil Kurt
16. juli 2026.•Ažuriranje: 16. juli 2026.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je u četvrtak da bi se potencijalni razgovori između ukrajinskog predsjednika Volodymyra Zelenskyyja i ruskog predsjednika Vladimira Putina mogli održati u Turskoj, javlja Anadolu.
„Izjavljujemo da bi se pregovori, a posebno eventualni sastanak između predsjednika Zelenskog i Putina, mogli održati u Turskoj“, rekao je Sybiha na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Kijevu.
Sybiha je kazao da bi direktni razgovori na najvišem nivou mogli pomoći u unapređenju napora za okončanje rata.
„Vjerujem da samo samit lidera može unijeti novi zamah u mirovni proces“, rekao je on.
„Kao Ukrajina, mi smo spremni za prekid vatre“, dodao je Sybiha.