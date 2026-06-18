Odluka FIFA-e da Svjetsko prvenstvo proširi na cijeli kontinent i poveća broj reprezentacija na 48 dovodi do dugih avionskih putovanja i tona emisija ugljendioksida po navijaču

Svjetsko prvenstvo i cijena ugljika: FIFA-in najveći turnir mogao bi postati i najprljaviji Odluka FIFA-e da Svjetsko prvenstvo proširi na cijeli kontinent i poveća broj reprezentacija na 48 dovodi do dugih avionskih putovanja i tona emisija ugljendioksida po navijaču

Svjetsko fudbalskog prvenstvo 2026. godine na putu je da postane najzagađujuće u historiji fudbala, jer je njegov utjecaj na okoliš udvostručen zbog najdužih i emisijama najintenzivnijih avionskih putovanja navijača.

Turnir se održava širom Sjeverne Amerike, u 16 gradova kroz četiri vremenske zone i tri države.

Zbog toga i reprezentacije i navijači imaju najduža avionska putovanja ikada zabilježena na jednom velikom fudbalskom takmičenju, uz rekordne emisije štetnih gasova.

Avionski saobraćaj bit će najzastupljeniji oblik prevoza tokom Svjetskog prvenstva, a istovremeno je i najveći izvor emisija ugljika, stvarajući stakleničke plinove koji zagrijavaju atmosferu i doprinose globalnom zagrijavanju i klimatskim promjenama.

Odluka FIFA-e da prvenstvo proširi na cijeli kontinent i poveća broj učesnika s 32 na 48 reprezentacija potencijalno znači hiljade kilometara avionskih putovanja za mnoge ljubitelje fudbala, što rezultira emisijama od više tona ugljendioksida po navijaču.

- Devet miliona tona emisija ekvivalenta ugljendioksida -

FIFA očekuje da će turniru prisustvovati više od pet miliona navijača iz cijelog svijeta. S ekološkog aspekta, to će imati veliku cijenu, veću nego na bilo kojem prethodnom Svjetskom prvenstvu.

Prema izvještaju organizacije Naučnici za globalnu odgovornost (SGR), Svjetsko prvenstvo 2026. bit će "najzagađujući" turnir ikada održan.

U izvještaju se procjenjuje da će događaj proizvesti najmanje devet miliona tona emisija ekvivalenta ugljendioksida u Sjevernoj Americi. To predstavlja povećanje od 92 posto u odnosu na prosjek od 4,7 miliona tona emisija ekvivalenta ugljendioksida na prethodna četiri svjetska prvenstva održana između 2010. i 2022. godine.

Navodi se da su ukupne procijenjene emisije gotovo dvostruko veće od prosjeka za svjetska prvenstva, dok sam zračni saobraćaj čini 7,7 miliona tona ekvivalenta CO2, što je više od četiri puta veći obim u odnosu na prvenstva održana između 2010. i 2022. godine.

Kao glavni razlozi navode se veći broj utakmica i gledalaca, kao i velike udaljenosti između gradova domaćina u trima državama.

- Put iz Engleske -

Navijač koji putuje iz Londona i prati sve utakmice Engleske do eventualnog finala preći će više od polovine obima Zemlje, odnosno oko 20.000 kilometara.

Navijači Engleske tokom grupne faze morat će preći dodatnih 2.830 kilometara između gradova domaćina.

Kada se tome dodaju letovi iz Londona i povratak u Englesku, ukupna kilometraža značajno raste.

Ako Engleska osvoji prvo mjesto u grupi i stigne do finala, navijači će preći približno 24.000 kilometara, što će rezultirati emisijom od oko 3,4 tone ekvivalenta ugljendioksida po osobi.