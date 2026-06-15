Svjetski lideri se okupljaju u Francuskoj na samitu G7 u sjeni sporazuma SAD-a i Irana Pregovori SAD–Iran, Ukrajina i vještačka inteligencija dominirat će razgovorima

Svjetski lideri stižu u Evian u Francuskoj na trodnevni samit Grupe sedam (G7), koji se održava u trenutku značajnog diplomatskog razvoja na Bliskom istoku, nakon što su SAD i Iran dogovorili okvirni sporazum koji otvara 60-dnevni period za pregovore.

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump stići u ponedjeljak poslijepodne na razgovore s liderima zemalja G7: Francuske, Kanade, Njemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a.

Učestvovat će i lideri Evropske unije, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i predsjednika Evropskog vijeća Antonija Costu.

Na samitu će biti i više pozvanih gostiju izvan G7, među kojima su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, indijski premijer Narendra Modi, brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, te lideri Južne Koreje, Kenije i Egipta.

Očekuje se i prisustvo lidera zemalja Zaljeva, uključujući katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Thanija i predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zayeda Al Nahyana.

Samit ima poseban značaj za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je domaćin skupa. Ovo bi mogao biti njegov posljednji G7 samit kao predsjednika Francuske, s obzirom na to da mu mandat ističe narednog proljeća i da mu je ustavom zabranjeno da se kandiduje za treći uzastopni mandat.

Program počinje u ponedjeljak bilateralnim sastankom Macrona i Trumpa, nakon čega će se lideri navečer okupiti na večeri posvećenoj, kako organizatori navode, „velikim međunarodnim izazovima“.

Ranije tokom dana von der Leyen i Costa trebali bi održati zajedničku konferenciju za medije.

U utorak će razgovori biti fokusirani na međunarodnu sigurnost. Lideri će se sastati sa Zelenskim kako bi razgovarali o podršci Ukrajini, a potom će se posvetiti krizi na Bliskom istoku zajedno s liderima Zaljevskih zemalja.

Ekonomski rast i vještačka inteligencija dominirat će posljednjim danom samita. Lideri će prisustvovati radnom ručku s vodećim imenima iz AI industrije, uključujući izvršnog direktora OpenAI-ja Sama Altmana.

Macron bi trebao zaključiti samit konferencijom za medije u srijedu poslijepodne, a očekuje se da će se i drugi lideri, uključujući Trumpa, obratiti javnosti.