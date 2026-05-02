Svjetski forum o dekolonizaciji okupit će naučnike i stručnjake u Istanbulu 11-12. maja

Međunarodni forum koji ispituje nasljeđe kolonijalizma i njegov utjecaj na današnje globalne krize okupit će vodeće akademike, novinare i stručnjake u Istanbulu 11-12. maja.

Svjetski forum o dekolonizaciji, koji organizuje Institut Social, bit će održan u Kulturnom centru Ataturk, okupljajući učesnike kako bi razgovarali o historijskim korijenima savremenih globalnih izazova i trajnim efektima kolonijalizma.

Tema glasi "Dekolonizacija proizvodnje i cirkulacije znanja", a forum će se baviti brojnim pitanjima uključujući politike okupacije, tehnološke transformacije, algoritamski i podatkovni kolonijalizam, i nejednakosti u obrazovanju i kulturi.

Stručnjaci će ispitati kako kolonijalna nasljeđa nastavljaju oblikovati političke, ekonomske i društvene sisteme, navodi se u saopćenju organizatora.

Učesnici uključuju teoretičara dekolonijalizma Waltera Mignola, stručnjakinju za međunarodno pravo Mireille Fanon, bivšeg francuskog fudbalskog reprezentativca i aktivistu protiv rasizma Liliana Thurama, stručnjaka za strategiju Kine Guo Changganga, psihijatra i autora Kemala Sayara, filozofa fizike Enisa Doka, stručnjaka za Bliski istok Josepha Massada, historičara Halila Berktaya, i ekonomisticu Ann Pettifor.

Diskusije će se baviti kolonijalnim kodovima ugrađenim u obrazovne, kulturne i akademske sisteme.

Sesije će ispitati kako strukture iz kolonijalnog doba nastavljaju utjecati na savremene krize kroz političke, ekonomske i društvene sisteme na sistematski način.

Prvi dan će završiti koncertom tuniske kantautorice Emel Mathlouthi.

Organizatori su rekli da forum ima za cilj osporiti jednostrane perspektive u akademiji, medijima i historiografiji, pozivajući na pravednije sisteme znanja koji odražavaju različite kulturne kontekste.

Također će istražiti strukturne nejednakosti u globalnim sistemima znanja, uključujući dominaciju jezika, akademsku zavisnost i neravnoteže u međunarodnom izdavaštvu.

Događaj će služiti kao platforma za interdisciplinarni dijalog u oblastima kao što su pravo, mediji, ekonomija i obrazovanje, promovirajući kolaborativne i kritičke pristupe naučnom radu.

Forum je prva faza dugoročne, trofazne inicijative koja traje do 2030. godine.

Proces će uključivati akademske publikacije, online seminare, okrugle stolove i medijske sadržaje, uz diskusije o institucionalnoj transformaciji planirane za 2028. godinu i rezultate usmjerene na politike koji se očekuju do 2030. godine.

Mapa puta za 2030. godinu opisana je eksplicitnije kao usmjerena na proizvodnju konkretnih prijedloga za društvenu implementaciju, a ne samo političke rasprave.

Istanbul, historijski raskršće civilizacija, izabran je kao grad domaćin zbog svog simboličkog i kulturnog značaja.

Partnerske institucije su Al Jazeera Center for Studies, ISAM, Fudan University, International Islamic University Malaysia, University of Leeds, Shanghai University, i CLACSO.

Lista drugih partnerskih institucija uključuje dodatne organizacije kao što su SEPHIS, CECIC, Institut islamske misli Malezija, International Islamic University Indonesia i Global South Institute (IGS).

Uz forum, izložba pod nazivom "Teret čovječanstva: Dekolonizacija danas" bit će otvorena 9. maja u AKM Art Gallery, uz uvodni govor Esre Albayrak i kustosa Hasana Merta Kaye.

Izložba ispituje kolonijalizam kao kontinuirani, višeslojni sistem, predstavljajući teme kao što su pljačka, kulturno raseljavanje i sistemska eksploatacija.

Nakon foruma, bit će održani Dana filma o dekolonijalizaciji 13-14. maja u historijskom kompleksu Atlas Cinema, sa osam besplatnih projekcija koje istražuju kolonijalne historije od Alžira do Konga, Australije, a iranski reditelj Majid Majidi prisustvovat će otvaranju.

On će također učestvovati u diskusijama s publikom tokom otvaranja filmskog programa.

Organizatori su rekli da kombinovani događaji imaju za cilj podstaknuti kritičko suočavanje s kolonijalnim nasljeđima uz promoviranje inkluzivnijih i pluralističkih globalnih sistema znanja.