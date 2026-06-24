Optužbe za korupciju protiv Netanyahua prvi put su se javno pojavile 2016. godine, prije nego što je tadašnji generalni tužilac Avichai Mandelblit podigao zvanične optužnice protiv njega u novembru 2019. godine.

Svjedočenje Netanyahua u slučaju korupcije završeno nakon 98 ročišta Optužbe za korupciju protiv Netanyahua prvi put su se javno pojavile 2016. godine, prije nego što je tadašnji generalni tužilac Avichai Mandelblit podigao zvanične optužnice protiv njega u novembru 2019. godine.

Svjedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na suđenju za korupciju završeno je u srijedu nakon 98 sudskih ročišta koja su trajala godinu i po dana, u postupku koji je izraelski premijer opisao kao "10 godina pakla", prenosi Anadolu.

Optužbe za korupciju protiv Netanyahua prvi put su se javno pojavile 2016. godine, prije nego što je tadašnji generalni tužilac Avichai Mandelblit podigao zvanične optužnice protiv njega u novembru 2019. godine.

On se suočava s optužbama za primanje mita, prevaru i zloupotrebu povjerenja u tri glavna slučaja korupcije poznata kao Slučaj 1000, 2000 i 4000.

Slučaj 1000 fokusira se na optužbe da su Netanyahu i članovi njegove porodice primali skupe poklone od bogatih biznismena u zamjenu za usluge.

Slučaj 2000 uključuje optužbe da je Netanyahu pregovarao s Arnonom Mozesom, izdavačem istaknutog izraelskog dnevnika "Yedioth Ahronoth", kako bi osigurao povoljno medijsko izvještavanje u zamjenu za vladine beneficije.

Slučaj 4000 tereti Netanyahua da je odobrio regulatorne povlastice biznismenu Shaulu Elovitchu, bivšem vlasniku novinskog portala Walla i telekomunikacijske kompanije Bezeq, u zamjenu za pozitivno medijsko izvještavanje o njemu i njegovoj porodici.

Izraelski javni servis KAN objavio je da je Netanyahu završio svoje svjedočenje u srijedu nakon 98 ročišta održanih tokom otprilike 18 mjeseci.

"Nakon 10 godina pakla, dok pokušavam voditi ovu zemlju koja se suočava s možda najvećim izazovima koje trenutno imamo, vidjeti ovu odvratnu, lažnu, zlonamjernu stvar koja zapravo ima za cilj ne samo narušavanje individualnih prava već i prava javnosti da me izabere za lidera", rekao je Netanyahu sudijama privodeći kraju svoje svjedočenje, prenio je "Yedioth Ahronoth".

Također je kazao da je postupak ravan "hvatanju ljudi u mrežu na drzak i iskrivljen način", pozivajući sud da "dođe do istine i pravde".

Ovaj dnevni list je izvijestio da je Netanyahuovo svjedočenje završeno u utvrđenoj sudnici Okružnog suda u Tel Avivu, gdje su brojna ročišta tokom postupka bila skraćivana, odlagana ili otkazivana.

Sud će sada preći u fazu iznošenja završnih riječi, a sudije će objema stranama odobriti nekoliko mjeseci za podnošenje pravnih sažetaka prije izrade presude.

Tužioci su 16. juna završili unakrsno ispitivanje Netanyahua nakon gotovo godinu dana ispitivanja. Četiri dodatna ročišta održana su kasnije u sklopu onoga što izraelski pravni postupak opisuje kao dopunsko ispitivanje.

Unakrsno ispitivanje omogućava suprotnoj strani da ospori svjedočenje svjedoka i provjeri njegov kredibilitet, dok dopunsko ispitivanje daje advokatima odbrane priliku da pojasne prethodne odgovore i riješe pitanja koja su se mogla pojaviti tokom ispitivanja od strane tužilaštva.

Pored domaćih postupaka za korupciju, Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je naloge za hapšenje Netanyahua od 2024. godine pod optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u vezi s ratom u Gazi.